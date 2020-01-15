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Первый инклюзивный спектакль может появиться на сцене Купаловского театра. Но нужна ваша помощь

15.01.2020 16:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 15 января, на краудфандинговой платформе Ulej.by появился необычный проект, в котором сошлись нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, солист BRUTTO Виталий Гурков, рок-группа NIZKIZ. Цель неожиданной коллаборации — представить первый в истории инклюзивный спектакль, в котором играют в том числе дети с аутизмом, на одной из самых важных театральных сцен Беларуси — в Купаловском.


Фото со спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе»

«Аднойчы ў вялізным горадзе» — белорусскоязычная постановка семейного инклюзив-театра «і», основанная на сюжете рассказа Федора Достоевского. Специальные 3D-декорации помогают эмоционально прочувствовать историю мальчика, который потерял свою семью и остался один на холодных улицах большого города без шанса на спасение.

Для того чтобы инклюзивный спектакль «Аднойчы ў вялізным горадзе» появился на сцене Купаловского, проекту нужна ваша помощь. На краудфандинговой площадке вы можете выбрать лот на свой вкус: можно просто поддержать инициативу, приобрести билет на спектакль или выбрать более эксклюзивную опцию. Среди последних — специальная тренировка по муай-тай от Виталия Гуркова, билет на презентацию нового альбома группы NIZKIZ, возможность посещать все премьеры Купаловского на протяжении 2020-го года, а также приглашение в VIP-ложу со Светланой Алексиевич и чаепитие с писательницей в театральном буфете.

— Любые инклюзивные инициативы невероятно важны для современного общества, — комментирует обладательница Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. — В частности, участие в театральных постановках раскрепощает и учит общаться любых детей, в том числе деток с аутизмом. Я с удовольствием поучаствую в этом добром проекте и как краудфандер, и как приглашенная гостья. С не меньшей радостью встречусь с неравнодушными ценителями искусства и пообщаюсь с ними за чашкой чаю.

Это не все лоты от белорусских звезд, но остальные организаторы пока держат в секрете: они будут появляться на протяжении всей краудфандинговой кампании.

— Для любого ребенка выступать на сцене — большое событие и повод для гордости, — говорит художественный руководитель семейного инклюзив-театра «і» Ирина Пушкарева. — Выступление же на такой значимой в масштабах страны площадке, как главная сцена Театра имени Янки Купалы, пока воспринимается нашими воспитанниками как смелая мечта или почти недостижимая сказка. Очень хочется, чтобы эта сказка стала для них реальностью.

Краудфандинговая компания началась сегодня, и уже собрано 10% от необходимой на реализацию проекта суммы — 2000 рублей. Поддержать инициативу можно тут.

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15 января на краудфандинговой платформе Ulej.by появился необычный проект, в котором сошлись нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, солист BRUTTO Виталий Гурков,...
 
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