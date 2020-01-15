Соболенко сыграет в четвертьфинале турнира в Аделаиде против Халеп

Источник материала: Аргументы и факты

В Аделаиде продолжается женский теннисный турнир с призовым фондом около $780 тыс. Среди его участниц – первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (12-е место в рейтинге WTA).

Во втором круге соревнований наша спортсменка встречалась с американкой Бернардой Пера (70). Белоруска была сильнее в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался почти полтора часа.

За выход в полуфинал турнира Арина Соболенко поспорит с четвертой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Этот поединок предварительно начнется в 5.30 утра по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

Турнир в Аделаиде завершится 18 января.