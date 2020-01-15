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Соболенко сыграет в четвертьфинале турнира в Аделаиде против Халеп

15.01.2020 16:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко сыграет в четвертьфинале турнира в Аделаиде против Халеп
Фото из открытых источников

В Аделаиде продолжается женский теннисный турнир с призовым фондом около $780 тыс. Среди его участниц – первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (12-е место в рейтинге WTA).

Соболенко сыграет в четвертьфинале турнира в Аделаиде против Халеп Арина Соболенко одержала волевую победу над Се Шувэй на турнире в Аделаиде

Во втором круге соревнований наша спортсменка встречалась с американкой Бернардой Пера (70). Белоруска была сильнее в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался почти полтора часа.

За выход в полуфинал турнира Арина Соболенко поспорит с четвертой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Этот поединок предварительно начнется в 5.30 утра по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

Турнир в Аделаиде завершится 18 января.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает успешное выступление на турнире в Австралии с призовым фондом около $780 тыс.
 
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