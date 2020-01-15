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Депутатам 7-го созыва вручили нагрудные знаки и удостоверения

15.01.2020 15:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Не менее одного законопроекта от каждой комиссии парламента за четырехлетнюю миссию и чёткий анализ правоприменительной практики! 15 января депутатам Палаты представителей описали фронт предстоящей работы и обозначили главные задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Депутатам 7-го созыва вручили нагрудные знаки и удостоверения


Среди них – совершенствование Конституции и разработка программы социально-экономического развития на следующие пять лет.

Депутатам 7-го созыва вручили нагрудные знаки и удостоверения

Депутатам 7-го созыва вручили нагрудные знаки и удостоверения

Помимо официального заседания, состоялся и не менее значимый для каждого народного избранника церемониал – вручение нагрудных знаков парламента и удостоверений депутатов. Без малого два месяца новый парламент организационно настраивался на предстоящую работу и в ближайшее время 7-й созыв приступит к деятельности. 

Депутатам 7-го созыва вручили нагрудные знаки и удостоверения


Валентина Назаренко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы в нашей международной комиссии согласовали ратификацию по снижению цен на визы. Сейчас находится на изучении, и на первой сессии будет рассмотрено соглашение с восточным Уругваем. Конечно, мы никогда не забываем о работе в избирательном округе, мы и сейчас там работали. Помимо различных акций, связанных с новогодними поздравлениями наших деток, были проведены приемы граждан, участие в областных сессиях по подведению итогов работы.

Депутатам 7-го созыва вручили нагрудные знаки и удостоверения


Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы должны оградить людей от информации, которая провоцирует терроризм, наркотики все, что связано с преступностью, с экстремизмом. Вот этого быть не должно. Разрушение основ государственного строя. И противопоставлять этому правду, т.е. усиливать свое информационное влияние с помощью государственных, независимых СМИ, блогеров.

Депутатам 7-го созыва вручили нагрудные знаки и удостоверения


Кроме этого, для депутатского корпуса провели информационный тренинг, где коснулись темы авторитетных источников правовой информации, а также вооружили самыми действенными приёмами кибербезопасности. Фейк-вбросы в интернете, с которыми предстоит сражаться в том числе и депутатам, серьезная угроза не только для Беларуси, но и в мировой политике. 

Люди в материале: Валентина Назаренко, Олег Гайдукевич
 
 
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Новости Беларуси. Не менее одного законопроекта от каждой комиссии парламента за четырехлетнюю миссию и чёткий анализ правоприменительной практики! 15 января...
 
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