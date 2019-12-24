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Яна Рудковская пригрозила Илье Авербуху судом

15.01.2020 16:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продюсер Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в воровстве мелодии. По ее словам, он использовал без спроса в свой юбилейный вечер песню Билана «Держи», нарушив, тем самым, авторские права, пишет kp.ru.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 24 Дек 2019 в 12:21 PST

Как написала Яна, Авербух «без каких- либо договоренностей и документов и тем более без разрешения поставил номер на принадлежавший нам по правам с Димой Биланом небезызвестный трек „Держи“ на своем декабрьском шоу».

— Скоммуниздил и в кусты, да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего! Вот это нехорошо, Илья. […] Я вам это не прощаю, знайте! Штраф, говорят, за такое безобразие до 5 млн рублей (российских, около 80 тысяч долларов. — Прим.TUT.BY). Мы больше месяца ждали от вас извинений, но их так и не последовало! Вы человек, видимо, очень богатый, вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. Мы в принципе не против, как говорится, лишняя копеечка никому не помешает, — гневно отреагировала на ситуацию Рудковская.

Как удалось разузнать «КП», еще до показала юбилейного шоу Авербуха на Первом Канале юрист Рудковской позвонил фигуристу. Однако Авербух, по словам представителя Яны, заявил, что очисткой прав занимается РАО. Однако позже перезвонил и пообещал, что номер на песню Билана «Держи» не войдет в телетрансляцию его творческого вечера.

Но номер все-таки был показан по Первому каналу. И теперь Яна Рудковская и Илья Авербух встретятся в суде, если не сумеют разойтись мирно.

 
 
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Этот пожар разгорелся в Сети ещё в минувший вторник. Все началось с обсуждения гонораров фигуристов.
 
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