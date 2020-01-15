ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Воронюк: «В других странах часто говорят: «Слушайте, вам молиться надо на Президента»

15.01.2020 16:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Эксперт принял участие в съёмках программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
На нашу краіну быў пастаянна знешні ціск. Мы яго заўсёды адчувалі – і на парламенцкіх выбарах мы таксама адчувалі. Гэты год, увогуле, выключны, таму што гэта год прэзідэнцкіх выбараў. Як вам здаецца, як гэта будзе выглядаць у гэтым годзе, сутыкнемся лі зноў з моцным знешнім ціскам? І ці гатовы мы, ці годныя даць адказ на гэты выклік усім, хто будзе спрабаваць паўздзейнічаць на нас і вызначыць за нас, што мы хочам зрабіць у гэтым годзе?

Дмитрий Воронюк: «В других странах часто говорят: «Слушайте, вам молиться надо на Президента»

Дмитрий Воронюк, член Совета Республики, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Безусловно, чем более сильной будут чувствовать Беларусь как соседи, так и, в принципе, какие-то глобальные страны, тем больше будут пытаться нашу Беларусь ослабить. Но как показывает опыт последних 25 лет нашей независимой страны, в нужный момент мы консолидируемся в один мощный кулак. И действительно, когда бываем в других странах, часто мои коллеги, кто и помладше, бизнесмены, в других разных странах, в СНГ, часто говорят: «Слушайте, вам молиться надо на Президента». И это, действительно, так.

Сегодня глава государства отстаивает такие позиции – я не уверен, что у кого бы хватило сил, возможностей сделать именно так. Вот эта миролюбивая политика в эпоху и глобальных войн, и экономических, и войны смыслов – удержаться нам здесь и быть единым механизмом – это сложно. Но! Это есть. Это, действительно, есть, когда мы начинаем говорить о самых разных… Да, пытаются какие-то вливания быть, пытаются расшатать и молодёжь, и бизнес-среду, и преподавательскую среду, да. Но, тем не менее, когда мы говорим слово Беларусь, все, как один, встаём. И я уверен, мы все, как один, поддержим главу государства в этом году. И я уверен, что у нас всё получится.

Да, возможно, придётся непросто, потому что нужно и продвигать наши товары. Нужно продвигать наши товары и в нашу братскую Россию, и к нашим соседям и на севере и на юге – к украинцам и, понятно, к Латвии и Литве. И то же самое – Евросоюз, Польша. И сегодня то, что радует: что когда наблюдаешь за всей тенденцией, расставляешь немножечко на временную ленту, то получается, что с течением времени ситуация улучшается. Уже улучшаются и теплеют наши отношения экономические с Евросоюзом. Уже есть какие-то договоренности в части поставки наших товаров непосредственно.

Темами обсуждения во время съёмок программы «В обстановке мира» стали:

– Победа в ВОВ: отношение к ней в Беларуси и за рубежом      

– Отношения Беларуси с РФ и ЕС  

– Сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС

– Ситуация в Иране, Сирии и Франции

– Негативное влияние на молодёжь из-за рубежа

 – Прогнозы событий и ожидания от 2020 года

В дискуссии участвовали: Андрей Савиных, Александр Павловский, Вячеслав Данилович, Александр Микша, Дмитрий Воронюк.          

Смотрите 15 января в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Дмитрий Воронюк, Игорь Марзалюк, Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт принял участие в съёмках программы «В обстановке мира».
 
Новости дня
Новости разные
 
Яна Рудковская пригрозила Илье Авербуху судом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика