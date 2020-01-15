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Дмитрий Воронюк: «В других странах часто говорят: «Слушайте, вам молиться надо на Президента»
Источник материала: СТВ
Эксперт принял участие в съёмках программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Дмитрий Воронюк, член Совета Республики, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Да, возможно, придётся непросто, потому что нужно и продвигать наши товары. Нужно продвигать наши товары и в нашу братскую Россию, и к нашим соседям и на севере и на юге – к украинцам и, понятно, к Латвии и Литве. И то же самое – Евросоюз, Польша. И сегодня то, что радует: что когда наблюдаешь за всей тенденцией, расставляешь немножечко на временную ленту, то получается, что с течением времени ситуация улучшается. Уже улучшаются и теплеют наши отношения экономические с Евросоюзом. Уже есть какие-то договоренности в части поставки наших товаров непосредственно.
Темами обсуждения во время съёмок программы «В обстановке мира» стали:
– Победа в ВОВ: отношение к ней в Беларуси и за рубежом
– Отношения Беларуси с РФ и ЕС
– Сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС
– Ситуация в Иране, Сирии и Франции
– Негативное влияние на молодёжь из-за рубежа
– Прогнозы событий и ожидания от 2020 года
В дискуссии участвовали: Андрей Савиных, Александр Павловский, Вячеслав Данилович, Александр Микша, Дмитрий Воронюк.
Смотрите 15 января в 20.30 на СТВ.
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Эксперт принял участие в съёмках программы «В обстановке мира».
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