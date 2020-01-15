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Въезд по мобильнику и умный шлагбаум. Минчане за свой счёт построили парковку на пустыре. Как оборудовать такую же?

15.01.2020 16:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как минчане строят собственную парковку, рассказываем в программе «Большой город».

Минчанин:
Здесь творится беспредел. Я ни в одном дворе Минска не видел такого бардака из машин.

Отозваться столь нелестно о своих дворах могли бы многие минчане. Испытание «припаркуй машину после работы» страшный сон автовладельцев, особенно из спальных районов. В жертву приносятся газоны, тротуары и отношения с соседями, машины которых поневоле приходится подпирать.

Въезд по мобильнику и умный шлагбаум. Минчане за свой счёт построили парковку на пустыре. Как оборудовать такую же?

Все эти проблемы были знакомы и жильцам дома номер 29 по улице Жуковского. Казалось бы, рядом крытый паркинг. Но цена одного машино-места сопоставима со стоимостью однушки в небольшом городке. Пустыри вокруг дома навели на мысль о строительстве парковки. В поисках решения проблемы жильцы вышли на Виктора Михайловича.

Виктор Жлобич, председатель гаражного кооператива:
Обращаются, что у нас во дворе проблема с машинами, и рядом есть пустырь, где можно что-то сделать. Мы берем этот участок в разработку, занимаемся с городскими властями, проводим опросы, выделяем эту землю, набираем людей и начинаем строить за счет средств людей, которые живут в соседних домах.

Парковка появилась менее чем за год. На 75 машин. С видеонаблюдением, освещением и умным шлагбаумом.

Въезд по мобильнику и умный шлагбаум. Минчане за свой счёт построили парковку на пустыре. Как оборудовать такую же?

Виктор Жлобич:
Въезд на стоянку можем осуществлять двумя методами: или по брелоку, или по мобильнику, что можно сделать с любой точки города. Он сам автоматически закрывается через 8 секунд. Но на машину он не ляжет, потому что там стоит датчик.

На момент строительства одно место обходилось владельцу в 2.400 рублей. Сегодня, как утверждает председатель, их цена выросла почти вдвое. Да вот желающих продать пока нет.

Что же делать всем остальным? Если терпение уже заканчивается, а придомовая территория позволяет – строительство плоскостной парковки может стать оптимальным решением. Для этого надо либо определиться с заказчиком по строительству – им может быть и коммунальное предприятие: ЖКХ района, УКС. Либо из инициативной группы создать кооператив и обратиться за предоставлением земельного участка. Но будущее все равно за многоуровневыми паркингами.

Въезд по мобильнику и умный шлагбаум. Минчане за свой счёт построили парковку на пустыре. Как оборудовать такую же?

Денис Драпей, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района г. Минска:
Надо понимать, что мы живем уже в XXI веке. Надо стремиться к тому, чтобы строить именно многоуровневые паркинги. Создавать предпосылки для развития, хотя бы. Вся проектная документация, начиная от генплана Минска, проектируется с учетом многоуровневых паркингов.

Люди в материале: Виктор Жлобич, Денис Драпей
 
Теги: Минск
 
 
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Как минчане строят собственную парковку, рассказываем в программе «Большой город». Минчанин:Здесь творится беспредел. Я ни в одном дворе Минска не видел такого...
 
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