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Въезд по мобильнику и умный шлагбаум. Минчане за свой счёт построили парковку на пустыре. Как оборудовать такую же?
Источник материала: СТВ
Как минчане строят собственную парковку, рассказываем в программе
Отозваться столь нелестно о своих дворах могли бы многие минчане. Испытание «припаркуй машину после работы» – страшный сон автовладельцев, особенно из спальных районов. В жертву приносятся газоны, тротуары и отношения с соседями, машины которых поневоле приходится подпирать.
Все эти проблемы были знакомы и жильцам дома номер 29 по улице Жуковского. Казалось бы, рядом крытый паркинг. Но цена одного машино-места сопоставима со стоимостью однушки в небольшом городке. Пустыри вокруг дома навели на мысль о строительстве парковки. В поисках решения проблемы жильцы вышли на Виктора Михайловича.
Парковка появилась менее чем за год. На 75 машин. С видеонаблюдением, освещением и умным шлагбаумом.
На момент строительства одно место обходилось владельцу в 2.400 рублей. Сегодня, как утверждает председатель, их цена выросла почти вдвое. Да вот желающих продать пока нет.
Что же делать всем остальным? Если терпение уже заканчивается, а придомовая территория позволяет – строительство плоскостной парковки может стать оптимальным решением. Для этого надо либо определиться с заказчиком по строительству – им может быть и коммунальное предприятие: ЖКХ района, УКС. Либо из инициативной группы создать кооператив и обратиться за предоставлением земельного участка. Но будущее все равно за многоуровневыми паркингами.
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Въезд по мобильнику и умный шлагбаум. Минчане за свой счёт построили парковку на пустыре. Как оборудовать такую же?
Как минчане строят собственную парковку, рассказываем в программе «Большой город». Минчанин:Здесь творится беспредел. Я ни в одном дворе Минска не видел такого...
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