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Cпектакль-летаргию от самого экстравагантного белорусского режиссера покажут в Минске
Источник материала: Tut.by
Спектакль Юры Дивакова
Уже через неделю у зрителя появится уникальная возможность — побалансировать между миром реальным и потусторонним при просмотре «Гоголь.Fatum.» — спектакля-летаргии от самого экстравагантного белорусского режиссера Юры Дивакова. Это высококлассный трэш, который окунет зрителя в состояние катарсиса и своеобразного сумасшествия.
Удивление, настороженность, постоянная тревога, беспричинный смех — «Гоголь. Fatum.» выводит на различные эмоции по щелчку пальца. По словам режиссера, «это не инсценировка гоголевского произведения, а скорее фантазия на тему „Шинели“, музыкально-пластические впечатления от жизни и творчества Гоголя, от его повести».
Вместе с актерами зритель попытается размышлять о месте человека в жизни, о судьбе и случайности, о взаимоотношениях с окружающим миром и о тотальном одиночестве «маленького человека». Жанр спектакля не случайно обозначен как «летаргия» — состояние, которого всю жизнь страшился писатель. Все повествование ведется на контрастных состояниях, — персонажи действа находятся на грани гоголевской фантасмагории и реальной жизни.
Отдельного внимания заслуживает музыкальное оформление спектакля. Композитор Эрик Орлов-Шимкус в дуэте с режиссером Юрием Диваковым создали полную напряжения и тревоги атмосферу, а выразительные декорации стали результатом кропотливой работы художника-постановщика Татьяны Диваковой.
Для любителя классических спектаклей, «Гоголь. Fatum.» покажется слишком сложным и неожиданным. Его создатели не просто пересказывают сюжет, но стараются переосмыслить личность и жизнь Николая Гоголя через пластическое искусство танца, музыки и света.
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Спектакль Юры Дивакова «Гоголь. Fatum.» по мотивам повести Николая Гоголя «Шинель» поставят 23 января на сцене минского Дворца культуры профсоюзов. На постановку...
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