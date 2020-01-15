Cпектакль-летаргию от самого экстравагантного белорусского режиссера покажут в Минске

Источник материала: Tut.by

Спектакль Юры Дивакова «Гоголь. Fatum.» по мотивам повести Николая Гоголя «Шинель» поставят 23 января на сцене минского Дворца культуры профсоюзов. На постановку пустят только тех, кому уже есть 18 лет.



Фото предоставлено организаторами

Юра Диваков — один из самых интересных режиссеров-экспериментаторов в Беларуси. Его сценические работы отличаются концентрацией на визуальных образах, особой изысканностью и пристальным вниманием к ритмическому построению действия. Создавая художественные перфомансы, он опирается на серьезную культурологическую базу. Среди его последних работ наибольший резонанс произвел спектакль «Песнь песней» .

Уже через неделю у зрителя появится уникальная возможность — побалансировать между миром реальным и потусторонним при просмотре «Гоголь.Fatum.» — спектакля-летаргии от самого экстравагантного белорусского режиссера Юры Дивакова. Это высококлассный трэш, который окунет зрителя в состояние катарсиса и своеобразного сумасшествия.

Удивление, настороженность, постоянная тревога, беспричинный смех — «Гоголь. Fatum.» выводит на различные эмоции по щелчку пальца. По словам режиссера, «это не инсценировка гоголевского произведения, а скорее фантазия на тему „Шинели“, музыкально-пластические впечатления от жизни и творчества Гоголя, от его повести».



Фото предоставлено организаторами

Вместе с актерами зритель попытается размышлять о месте человека в жизни, о судьбе и случайности, о взаимоотношениях с окружающим миром и о тотальном одиночестве «маленького человека». Жанр спектакля не случайно обозначен как «летаргия» — состояние, которого всю жизнь страшился писатель. Все повествование ведется на контрастных состояниях, — персонажи действа находятся на грани гоголевской фантасмагории и реальной жизни.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное оформление спектакля. Композитор Эрик Орлов-Шимкус в дуэте с режиссером Юрием Диваковым создали полную напряжения и тревоги атмосферу, а выразительные декорации стали результатом кропотливой работы художника-постановщика Татьяны Диваковой.

Для любителя классических спектаклей, «Гоголь. Fatum.» покажется слишком сложным и неожиданным. Его создатели не просто пересказывают сюжет, но стараются переосмыслить личность и жизнь Николая Гоголя через пластическое искусство танца, музыки и света.

Когда: 23 января, 19.00 Где: Дворец профсоюзов Сколько: 10 — 25 рублей Купить билет

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