ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УЕФА назвал сборную 2019 года. Угадайте из какого клуба там больше всего игроков?

15.01.2020 16:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Европейский союз футбольных ассоциаций представил символическую сборную 2019 года по версии болельщиков, передает sovsport.

С 26 ноября любой желающий мог выбрать свою команду года на сайте УЕФА. Выбор можно было сделать из 50 футболистов. Пользователи должны были выбрать 11 игроков по позициям из 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

Сразу пять мест в итоговом варианте символической сборной 2019 года досталось представителям «Ливерпуля», который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, победив в финале лондонский «Тоттенхэм».


Фото: Reuters

Команда 2019 года составлена по схеме 4-2-4.

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»)

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс» и «Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)

Полузащитники: Френки Де Йонг («Аякс» и «Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 26 ноября любой желающий мог выбрать свою команду года на сайте УЕФА.
 
Новости дня
Новости разные
 
Cпектакль-летаргию от самого экстравагантного белорусского режиссера покажут в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика