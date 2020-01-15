УЕФА назвал сборную 2019 года. Угадайте из какого клуба там больше всего игроков?

Источник материала: Tut.by

Европейский союз футбольных ассоциаций представил символическую сборную 2019 года по версии болельщиков, передает sovsport.

С 26 ноября любой желающий мог выбрать свою команду года на сайте УЕФА. Выбор можно было сделать из 50 футболистов. Пользователи должны были выбрать 11 игроков по позициям из 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

Сразу пять мест в итоговом варианте символической сборной 2019 года досталось представителям «Ливерпуля», который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, победив в финале лондонский «Тоттенхэм».



Фото: Reuters

Команда 2019 года составлена по схеме 4-2-4.

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»)

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс» и «Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)

Полузащитники: Френки Де Йонг («Аякс» и «Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»).