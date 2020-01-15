УАЗ посвятит особую версию «Патриота» 200-летию открытия Антарктиды

Источник материала: Tut.by

В январе 1820 года участники экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шестом месяце кругосветного плавания наткнулись на ледяную стену «белого континента» — 200-летие открытия шестого материка УАЗ решил отметить выпуском лимитированной серии модели «Патриот».





Внедорожник в исполнении Antarctic Edition будет отличаться цветом кузова «Белый металлик», контрастирующим с черными решеткой радиатора и 16-дюймовыми стальными дисками, экспедиционным багажником с лестницей на пятой двери и шильдиками с указанием спецверсии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.

За основу «антарктической» серии будет взят «Патриот» в комплектации «Оптимум», дополненной различными опциями. В «базе» у машин будет кожаный руль с подогревом, обогрев передних и задних кресел c тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой, кондиционер и круиз-контроль, а также дополнительный отопитель салона. За доплату — климат-контроль, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя, мультимедийная система, блокировка дифференциала заднего моста и «внедорожный» пакет.

Тираж «Патриот» Antarctic Edition будет ограничен 200 экземплярами. Выпуск начнется в марте текущего года, стоимость спецверсии УАЗ озвучит позже.