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Этап «Дакара» сократили. Капотный МАЗ удержался третьим в гонке

15.01.2020 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организаторы ралли-рейда «Дакар» сократили десятый спецучасток из-за сильного ветра. Белорусским экипажам половина трассы далась непросто: капотник под управлением Сергея Вязовича потерял больше получаса ко времени победителя, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».


Десятый заезд должен был привести гонщиков в городок Шубайта. Но первая часть марафонского этапа была остановлена на 345-м километре. Ветер на трассе был настолько сильным, что организаторы даже не могли поднять в воздух вертолеты. «Боевые» машины направились на марафонский бивуак по асфальту. Результаты экипажей в этот день не обнуляли, а зафиксировали на полпути.

МАЗ Сергея Вязовича показал 19-е время — 2 часа 46 минут. Победителем стал россиянин Антон Шибалов, который проехал полтрассы на 33 минуты быстрее. В турнирной таблице белорусы держатся третьими, но отстают от лидера на 100 минут, а до второго места — больше часа.

«Этап сложился для нас неудачно: буквально на 10-м километре один из манометров начал показывать пустое левое переднее колесо. При этом я чувствовал, что с давлением в шинах все в порядке. Подумали, что это глюк манометра, но через 5 километров стало ясно, что воздух действительно теряем. Остановились и заменили колесо. Но манометр снова показывал потерю воздуха. Начали искать причину, сняли тормозной барабан и увидели, что под ним сломана трубка, которая подает воздух из моста в ступицу и колесный диск. Возможно, камень попал или что-то другое. Такое бывает раз в тысячу лет», — поясняет пилот Сергей Вязович.

Трубку обломали и сняли, но после этого стало невозможным менять давление в шинах. Выставили 3,5 атмосферы и поехали, пользуясь подкачкой на других колесах. Александр Василевский ехал позади для подстраховки.


«Но километров за 100 до финиша у нас заглохла машина. По приборам было понятно, что топливный насос вышел из строя. К счастью, есть дублирующая система с электронасосом. Через минуты 3−4 переключились на него и поехали. Но ощутимо было, что теряем мощность. Плюс еще на финише обнаружил, что сломано по одному листу на каждой из задних рессор. И теперь это проблема: придется, видимо, воспользоваться и снять у кого-то из ребят рессоры, сделав его автомобилем-донором», — добавляет глава команды.

МАЗ Алексея Вишневского показал 11-е время — 2 часа 25 минут. Победителю заезда он проиграл 13 минут. В общем зачете бескапотный «камион» сохраняет восьмую позицию, отставая на 4 часа 37 минут.

Александр Василевский завершил заезд на 17-й позиции. Его время — 2 часа 41 минута, а проигрыш — 29 минут. В генеральной классификации «зубр» идет 12-м. От лучшего результата его отделяет без малого 6 часов.


Предпоследний заезд должен вернуть гонщиков в поселок Харад. Если погода позволит, экипажи проедут спецучасток протяженностью 379 километров. Вдоль маршрута будет много песчаных отрезков с коварными дюнами.

Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.

 
 
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Десятый заезд должен был привести гонщиков в городок Шубайта. Но первая часть марафонского этапа была остановлена на 345-м километре.
 
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