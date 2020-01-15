RAEX-Europe подтвердило рейтинги Беларуси на уровне В

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В то же время, отмечается замедление экономического роста при слабых среднесрочных перспективах ввиду неопределенности по поводу компенсации убытков, связанных с российским налоговым маневром. Последствия повышения стоимости импорта нефти также негативно отразятся на государственном бюджете и платежном балансе. Кроме того, рейтинг сдерживается слабым внутренним финансовым рынком, что, наряду с все еще высоким уровнем долларизации, ограничивает эффективность механизма денежной трансмиссии.

«Мы сохраняем позитивный прогноз по рейтингам, что указывает на высокую вероятность их повышения при условии сохранения макроэкономической стабильности, продолжающегося снижения долларизации и предотвращения шоков для бюджета и внешней позиции вследствие изменения характера текущих экономических связей с Россией», - отметил Денис Анохов, аналитик RAEX-Europe.

Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe) – независимое европейское рейтинговое агентство, аффилированное с международной группой рейтинговых агентств RAEX. С 2015 года агентство аккредитовано Европейским регулятором по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и имеет официальный статус института внешней оценки кредитоспособности (ECAI).

Офис Агентства расположен во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Цель Агентства – присвоение рейтингов в соответствии с самым строгим регулированием и этическим кодексом нефинансовым компаниям, финансовым институтам, страховым компаниям, регионам и странам.