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Артист, которого называют прорывом года в Беларуси, уже в марте соберет минский клуб
Источник материала: Tut.by
Поп-исполнитель
Молодой и амбициозный Мэвл, он же Владислав Самохвалов, знает, как сочетать искренность, динамичность и свежее звучание в песне. Еще год назад Влад даже не подозревал, что сразу две его композиции — «Холодок» и «Патамушка» — будут уверенно держаться на верхних позициях в топ-чартах.
Если бы тогда белорусскому студенту-автокрановщику сказали, что ему
— Окончил ПТУ, моя специальность — «автокрановщик». То есть это строительная тема. Когда отучился, начал заниматься музыкой. Еще год назад у меня не было треков.
Сейчас в дискографии Мэвла всего 8 синглов, но уже в этом феврале артист выпустит свой дебютный альбом. Влад обещает, что релиз будет очень разнообразным и понравится любителям белоруской поп-музыки.
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Поп-исполнитель Мэвл, которого называют прорывом года в Беларуси, даст в Минске первый сольный концерт. Он пройдет 15 марта в столичном клубе Re: Public. Билеты - от 30...
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