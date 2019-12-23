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Артист, которого называют прорывом года в Беларуси, уже в марте соберет минский клуб

15.01.2020 18:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поп-исполнитель Мэвл, которого называют прорывом года в Беларуси, даст в Минске первый сольный концерт. Он пройдет 15 марта в столичном клубе Re:Public. Билеты — от 30 рублей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МЭВЛ (@mavl.x) on

Молодой и амбициозный Мэвл, он же Владислав Самохвалов, знает, как сочетать искренность, динамичность и свежее звучание в песне. Еще год назад Влад даже не подозревал, что сразу две его композиции — «Холодок» и «Патамушка» — будут уверенно держаться на верхних позициях в топ-чартах.

Если бы тогда белорусскому студенту-автокрановщику сказали, что ему вручат молодежную премию БРСМ за самый яркий старт в области современной музыки и будут сравнивать с Тимой Белорусских, то он принял бы сказанное за смешную шутку. О себе Мэвл-Влад рассказывает:

— Окончил ПТУ, моя специальность — «автокрановщик». То есть это строительная тема. Когда отучился, начал заниматься музыкой. Еще год назад у меня не было треков.

Сейчас в дискографии Мэвла всего 8 синглов, но уже в этом феврале артист выпустит свой дебютный альбом. Влад обещает, что релиз будет очень разнообразным и понравится любителям белоруской поп-музыки.

Когда: 15 марта, 19.00

Где:

Сколько: от 30 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Поп-исполнитель Мэвл, которого называют прорывом года в Беларуси, даст в Минске первый сольный концерт. Он пройдет 15 марта в столичном клубе Re: Public. Билеты - от 30...
 
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