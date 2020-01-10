﻿ Макгрегор будет загонять Ковбоя под удар слева, а тот попробует завалить Конора. Разбор от UFC. 21.by
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Макгрегор будет загонять Ковбоя под удар слева, а тот попробует завалить Конора. Разбор от UFC

15.01.2020 18:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший боец UFC, а теперь телеэксперт в смешанных единоборствах Дэн Харди на примере прошлых боев ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда «Ковбоя» Серроне рассказал на русскоязычном YouTube-канале UFC, каким будет характер поединка и в чем состоят шансы на успех каждого из бойцов. Схватка состоится 19 января и станет первой для Макгрегора после поражения от Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года.


Осенью 2018-го Конор Макгрегор уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который провел удушающий прием и защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов и его команда набросились на команду оппонента, что стало ответом на оскорбления и провокации в адрес Хабиба накануне схватки. Противостояние бойцов переросло в массовую потасовку. Фото: Reuters

— [В арсенале] у Конора больше, чем просто левая, — утверждает Дэн Харди. — Да, вся его игра строится вокруг удара левой рукой, но все остальное тоже на уровне, обеспечивающем регулярное попадание. […] Он и раньше давил оппонентов в клетке. Даже в последнем бою Конора против Хабиба первый удар Макгрегора загоняет соперника в угол. Хабиб пытался выбраться, а Конор вернул себе контроль над центром площадки.

Того же я жду и в поединке [с Ковбоем]. Причина в том, что Ковбой достаточно медленно начинает бой. Иногда у него бывают хорошие первые раунды, но, как правило, он под давлением. А Конор отлично загоняет людей в клетке.

— Если ты левша, то хочешь, чтобы соперник двигался в сторону этой руки, — объясняет трюк Макгрегора Харди. — У Конора другой подход. Он давит в другую сторону, заставляет соперника идти вдоль клетки и пытается выйти на удар слева. […] Выдавливает соперника подальше от левой руки, а потом раскрывается. Даже большой палец его левой ноги вытянут, а когда он пробивает, то тащит ногу за собой. Необычная позиция, и она не позволяет оппонентам выйти на его слабую сторону.

Конор всегда бьет в сторону, в направлении которой двигается. В боксе это, может быть, и бессмысленно, так как боец был бы зажат под прямым углом. Но в ММА мы все еще пытаемся разобраться с углами октагона — они равны 135 градусам. То есть пространства для маневра намного больше.

Да, у Конора тяжелая левая рука. Это его главное оружие. Но все остальное в его технике поддерживает и выводит его на удар слева. Это очень крепкий фундамент, на вершине которого одна главная техника.

— Преимущество в габаритах у Ковбоя проглядывается в длине ног, — уверен Дэн Харди. — Он добивался семи нокаутов после ударов ногами. Это его секретное оружие. […] Ему нужно сокращать дистанцию с Конором. Мы уже видели это в его боях, особенно в полусреднем весе. Вместо того, чтобы просто отходить от больших бойцов, что очень сложно сделать против Конора, он встречал их. Клинчевал. Вязал борьбу. Пытался перевести схватку в партер. Какие в этом плюсы? Он заставит Конора бороться, и тот устанет. Если Ковбой подгадает с таймингом, то сможет повалить Конора на землю.

То, как Ковбой проводит тейкдауны, следует разобрать. Ковбой хватает дальнюю ногу и уводит ногу в ту же сторону. Не знаю бойцов, которые делают так же. Обычно голова атакующего находится с другой стороны. Но плюс этой техники в том, что позволяет давить всем весом. Одна рука на бедре, голова упирается в другую сторону бедра. Второй рукой он подсекает соперника. […] Давит, заваливает и получает контроль над позицией.

Тейкдаун — не главная цель для Ковбоя. Клинч и грэпплинг — вот его конек. Но если Ковбой сможет повалить Конора, то будет крайне опасен. […] Конор рано или поздно отдаст спину, что мы видели в бою против Хабиба, — потому что будет пытаться встать.

Между тем у Конора отличный антиклинч. Он хорошо уводит ноги, занимая выгодную позицию ногами и головой. Он отлично расцепляет руки и так далее. Все это мы видели и в схватке против Хабиба: силу, равновесие. Это серьезная работа. Многие недооценивают ее просто потому, что Конор оказался на земле. Но никто другой так не защищался от тейкдаунов Хабиба. Особенно в первом раунде.

Так что, думаю, если Ковбой полезет в ноги Конору, его тейкдауны будут остановлены. Конор остановит пару тейкдаунов, а дальше будет легче. Ковбою придется зайти в клинч. […] Невероятно интересно, как Конор справится с Ковбоем, потому что у него есть куча разных приемов. […] Думаю, мы увидем лучшего Макгрегора — из-за его поражения Хабибу.

 
 
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Бывший боец UFC, а теперь телеэксперт в смешанных единоборствах Дэн Харди рассказал, каким будет характер поединка и в чем состоят шансы на успех каждого из бойцов.
 
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