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Что для Беларуси означает предложение Путина по Конституции?
Источник материала: Партизан
Лукашенко больше не нужен Путину для продления срока.
«Предложение Путина значит, что проект «союзного государства», с помощью которого предполагалось продлить его полномочия, отвергнут, — отмечает политический обозреватель Валерий Карбалевич в своем блоге на
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Лукашенко больше не нужен Путину для продления срока.
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