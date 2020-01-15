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Благотворительный концерт детского творчества «Крещенский вечерок» состоится 19 января

15.01.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На благотворительный концерт детского творчества «Крещенский вечерок» приглашают вокальная и танцевальная студии школы «Май Бэби».

Благотворительный концерт детского творчества «Крещенский вечерок» состоится 19 января

Место проведения: Центр молодежного творчества

Дата проведения : 19 января 2020

Время начала: 16.30 19.00

Праздник Святки продолжается 12 дней от Рождества Христова до Крещения 19 января. В старые времена молодежь наряжалась, ходила по дворам, пела песни и танцевала, желала людям счастья, добра и урожая.

Давайте тоже в святой вечер 19 января 2020 года соберемся вместе большой семьей в уютном зале ЦМТ. У нас много общего: любовь к искусству, притяжение к музыке, доброта, душевность, желание мир сделать краше. В этот церковный праздник необходимо творить добро, поэтому все собранные средства благотворительного концерта «Крещенский вечерок» пойдут на добрые дела в фонд больным детям.

Благотворительный концерт детского творчества «Крещенский вечерок» состоится 19 января

По народным поверьям, в Крещение обращали внимание на приметы. Одна из них гласит: «если в крещенскую ночь звезды блестят – хлеб будет хорошим». Несомненно, майбэбовские звезды засияют на сцене в полную силу!

Насладимся зимними праздниками, споем новогодние песни, попробуем слепить снеговиков, закружимся в вихре танго снежинок, почувствуем Дыхание планеты, зажжем в цыганском танце, подразним себя шоколадом и надеемся, что Ангелы добра приведут нас к Радости.

 
 
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  На благотворительный концерт детского творчества «Крещенский вечерок» приглашают вокальная и танцевальная студии школы «Май Бэби». Место проведения: Центр...
 
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