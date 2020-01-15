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Познавательно-развлекательная выставка «Ребятам о зверятах»

15.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 17 января в Дзержинском историко-краеведческом музее откроется познавательно-развлекательная выставка «Ребятам о зверятах».

С 17 января по 2 февраля в Дзержинском историко-краеведческом музее будет работать познавательно-развлекательная выставка «Ребятам о зверятах». Категорически рекомендуется:

- кормить;

- дружить;

- гладить;

- фотографироваться.

Познавательно-развлекательная выставка «Ребятам о зверятах» — это больше, чем контактный зоопарк.

Стоимость посещения:

- взрослый — 4 рубля;

- детский (с 3 до 6 лет) — 3 рубля;

- пенсионеры, студенты и многодетные родители — 3 рубля.

БЕСПЛАТНО: детям до 3-х лет, ветеранам ВОВ, инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, предоставляются скидки на групповые посещения.

Время работы: с 10.00 до 19.00, без выходных и перерывов.

Справки по телефону +375 (29) 822-66-46.



 
 
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С 17 января в Дзержинском историко-краеведческом музее откроется познавательно-развлекательная выставка «Ребятам о зверятах».
 
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