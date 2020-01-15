Белоруска Анна Сола стала четвертой на этапе Кубка мира по биатлону

Источник материала: Аргументы и факты

В Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт спринтерской гонки вышли девушки. Сенсационный результат показала белорусская спортсменка Анна Сола.

23-летняя биатлонистка без промахов прошла два огневых рубежа (0+0) и показала быстрый для себя ход по дистанции. В итоге Анна Сола заняла высокое четвертое место и попала в цветочную церемонию. До этого лучшим результатом на Кубке мира для молодой спортсменки было 30-е место.

Победу в гонке одержала норвежка Тирил Экхоф, которая захватила лидерство и в общем зачете Кубка мира. В тройку лучших также попали шведка Ханна Оберг и итальянка Доротея Вирер. Все призеры обошлись на огневых рубежах без промахов.

Лучший результат в карьере показала и Елена Кручинкина (0+1). Представительница нашей сборной стала 16-й. А вот у Ирины Кривко и Ирины Кручинкиной гонка не задалась. Кривко (0+2) заняла 49-е место, Кручинкина (2+0) – 83-е.

Отметим, что результат Анны Сола – лучший для сборной Беларуси на Кубке мира с марта 2018 года. Тогда в своей последней гонке на таком уровне Дарья Домрачева стала первой в масс-старте в Тюмени. С тех пор выше пятого места из наших спортсменов подняться никому не удавалось.

Этап Кубка мира в Рупольдинге продолжится 16 января мужским спринтом. Сборную Беларуси в гонке представят Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Антон Смольский и Никита Лобастов. Начало гонки – в 16.30 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5». В программе этапа также эстафеты и гонки преследования.