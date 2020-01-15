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Правительство России подало в отставку. Российский рубль резко снизился к доллару и евро

15.01.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство России подало в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию, касающиеся высших должностных лиц и президента страны.

Правительство России подало в отставку. Российский рубль резко снизился к доллару и евро

Фото: правительство России

— Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности (и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано), они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти — власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — сказал премьер.

По мнению Медведева, в этой ситуации правительство должно подать в отставку.

— В этом контексте очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку, — сказал он.

Путин намерен ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Пост он хочет предложить Дмитрию Медведеву. На этом посту, по мнению Путина, нынешний глава кабмина может заняться темами обороноспособности и безопасности, пишет РИА Новости.

15 января во время послания Федеральному Собранию РФ президент Владимир Путин заявил, что необходимо внести несколько поправок в конституцию.

Путин предложил наделить Госдуму правом утверждать кандидатуры премьер-министра и правительства. При этом президент не сможет их отклонить. Сейчас президент России сам назначает главу правительства, его замов и всех министров.

Путин отметил, что Россия должна оставаться президентской республикой и за главой государства должно оставаться право отстранять от должностей главу правительства, его замов «в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей или утраты доверия».

За президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными силами и всей правоохранительной системой страны. При этом утверждать всех глав силовых ведомств президент сможет только при консультации с Советом Федерации.

Что касается президентских сроков, то, по словам Путина, этот вопрос он принципиальным не считает, однако согласен с тем, что «одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков».

Российский рубль резко подешевел к доллару и евро после сообщения об отставке российского правительства уйди в отставку. Это следует из результатов торгов 15 января на Московской бирже.

Правительство России подало в отставку. Российский рубль резко снизился к доллару и евро

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По состоянию на 16:10 по московскому времени стоимость доллара составляла 61,39 российского рубля. В течение нескольких минут после сообщения об отставке правительства РФ стоимость доллара взлетела на 40 копеек, на максимуме достигая 61,81 рубля, пишет lenta.ru.

По состоянию на 16:47 по московскому времени доллар укрепился на 0,22% до 61,58 российского рубля, евро — 0,41% до 68,65 российского рубля, сообщает РБК.

Правительство России 15 января подало в отставку. Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин предложил внести изменения в конституцию, касающиеся высших должностных лиц и президента страны.

 
 
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  Правительство России подало в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Такое решение было принято после того, как...
 
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