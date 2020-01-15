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Android-смартфоны вновь получат старую функцию
Источник материала: Tut.by
На известном форуме разработчиков XDA-Developers
Об этом говорит информация, собранная после анализа кода одной из последних версий приложения для звонков Google Phone. В его строках говорится, что для включения функции записи разговора появится отдельная кнопка.
Напомним: ранее возможность записи разговоров присутствовала на многих смартфонах под управлением ОС Andorid, пока Google не выпустила Android 9 Pie — в ней функцию отключили (исключение составляют разве что некоторые аппараты Xiaomi). Обойти такое ограничение получалось только при получении ROOT-прав (прав суперпользователя).
Впрочем, в XDA-Developers отмечают: появление строчек кода с описанием функции не обязательно означает, что режим появится в финальной версии приложения.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:
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Об этом говорит информация, собранная после анализа когда одной из последних версий приложения для звонков.
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