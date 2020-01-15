Android-смартфоны вновь получат старую функцию

Источник материала: Tut.by

На известном форуме разработчиков XDA-Developers рассказали о том, что некоторым Android-смартфонам вскоре могут вернуть функцию записи телефонных разговоров.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: burst.shopify.com

Об этом говорит информация, собранная после анализа кода одной из последних версий приложения для звонков Google Phone. В его строках говорится, что для включения функции записи разговора появится отдельная кнопка.

Напомним: ранее возможность записи разговоров присутствовала на многих смартфонах под управлением ОС Andorid, пока Google не выпустила Android 9 Pie — в ней функцию отключили (исключение составляют разве что некоторые аппараты Xiaomi). Обойти такое ограничение получалось только при получении ROOT-прав (прав суперпользователя).

Впрочем, в XDA-Developers отмечают: появление строчек кода с описанием функции не обязательно означает, что режим появится в финальной версии приложения.

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