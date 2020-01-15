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Белорус Илья Корзун завоевал «золото» зимних Юношеских Олимпийских игр

15.01.2020 17:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорус Илья Корзун завоевал «золото» зимних Юношеских Олимпийских игр
Национальный олимпийский комитет

В Лозанне продолжаются III зимние Юношеские Олимпийские игры. Золотую медаль на турнире хоккеистов завоевал белорусский спортсмен Илья Корзун. В финальном поединке интернациональная команда «зеленых», в состав которой входил белорус, выиграла у сборной «красных» со счетом 10:4.

Белорус Илья Корзун завоевал «золото» зимних Юношеских Олимпийских игр Юлия Ковалевская принесла сборной Беларуси медаль юношеских Олимпийских игр

«Золотая медаль зимних юношеских Игр… Об этом можно было только мечтать! Эмоции переполняют. Удалось забросить шайбу в финале. Спасибо команде, она у нас была классной! Благодарю и родителей, которые поддержали меня здесь в Швейцарии», – передает слова чемпиона сайт НОК.

Таким образом, в активе белорусов в Лозанне уже две медали. Ранее биатлонистка Юлия Ковалевская завоевала «бронзу» в индивидуальной гонке. III зимние Юношеские Олимпийские игры в Швейцарии продлятся до 22 января.

 
 
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Белорусский хоккеист стал первым в составе интернациональной команды на турнире в швейцарской Лозанне.
 
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