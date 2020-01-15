Белорус Илья Корзун завоевал «золото» зимних Юношеских Олимпийских игр

Источник материала: Аргументы и факты

В Лозанне продолжаются III зимние Юношеские Олимпийские игры. Золотую медаль на турнире хоккеистов завоевал белорусский спортсмен Илья Корзун. В финальном поединке интернациональная команда «зеленых», в состав которой входил белорус, выиграла у сборной «красных» со счетом 10:4.

«Золотая медаль зимних юношеских Игр… Об этом можно было только мечтать! Эмоции переполняют. Удалось забросить шайбу в финале. Спасибо команде, она у нас была классной! Благодарю и родителей, которые поддержали меня здесь в Швейцарии», – передает слова чемпиона сайт НОК.

Таким образом, в активе белорусов в Лозанне уже две медали. Ранее биатлонистка Юлия Ковалевская завоевала «бронзу» в индивидуальной гонке. III зимние Юношеские Олимпийские игры в Швейцарии продлятся до 22 января.