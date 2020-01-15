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Пожилой норвежец ждёт суда в брестском СИЗО

15.01.2020 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

71-летний норвежский любитель военной истории Даг Вивестад приехал в Брест, чтобы путешествовать по местам, связанным со Второй мировой войной, а вместо этого угодил в СИЗО по подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Пожилой норвежец ждёт суда в брестском СИЗО
Племянница Вивестада Камилла Гледиц через Фейсбук обратилась за помощью. 

По её словам, 29 сентября 2019 года Даг и его приятель встретили в гостинице 10-летнюю девочку с младшими братьями, которая была приглашена на отмечавшуюся там свадьбу. 

Норвежца удивило, что она хорошо говорит по-английски, и он заговорил с ней. Беседа длилась около двух минут. После этого мужчины, выскочившие из кафе, избили Вивестада и его друга, а потом на место событий приехала милиция.

Так норвежец оказался в брестском СИЗО. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Племянница переживает за родственника и говорит, что у неё есть запись с камеры видеонаблюдения, откуда понятно, что Вивестад до девочки даже не дотрагивался, просто немного поговорил.



В управлении Следственного комитета по Брестской области Еврорадио подтвердили, что против норвежца действительно было возбуждено уголовное дело.

“В ходе расследования к обвиняемому с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказал Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области. — Уголовное дело в декабре 2019 года передано прокурору для направления в суд, в связи с чем его комментирование в настоящее время не входит в компетенцию Следственного комитета”.
 
Теги: Брест
 
 
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71-летний норвежский любитель военной истории Даг Вивестад приехал в Брест, чтобы путешествовать по местам, связанным со Второй мировой войной, а вместо этого...
 
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