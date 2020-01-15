Будем ли мы чувствовать себя безопасно в интернете в 2020 году

Источник материала: Ежедневник





Колумнист американского издания Forbes Гил Пресс опросил IT-экспертов и составил список из 141 прогноза по кибербезопасности на 2020 год.

Какую роль новые технологии (искусственный интеллект, машинное обучение, 5G, квантовые вычисления) и развивающиеся технологии (интернет вещей, мобильные технологии, облачные вычисления) будут играть в частоте кибератак?



По мере того, как для обеспечения кибербезопасности все чаще будут использовать искусственный интеллект (ИИ), проблемы, связанные с его пристрастностью, будут возникать регулярно, считает вице-президент IBM Security Аарти Боркар. Одним из способов купировать эту пристрастность является когнитивное разнообразие. Для этого необходимо увеличивать не только количество экспертов, разрабатывающих ту или иную модель ИИ, но и разнообразить данные, которые они в нее загружают, пишет rbc.ru .



Одра Саймонс, директор по инновациям компании Forcepoint, добавляет, что технология дипфейков окажет заметное влияние на все аспекты нашей жизни — особенно на политику. А Кертис Симпсон, директор по информационной безопасности Armis, уверен, что в связи с развитием технологии Deepfake Voice, имитирующей голос человека, появятся системы голосового фишинга. Это мошеннические схемы, при которых люди, сами того не подозревая, отправляют деньги или раскрывают конфиденциальную информацию преступникам после получения голосовых сообщений якобы от своих родственников или руководителей.



С массовым внедрением 5G возникнут новые проблемы в области кибербезопасности: хакеры будут стремиться извлечь выгоду из распространения интернета вещей (IoT). Кибератак будет больше, чем когда бы то ни было. Сверхбыстрая связь позволит преступникам устраивать масштабные DDoS-атаки, которые могут нанести вред целым корпоративным сетям, уверен Майкл Резек, вице-президент по кибербезопасности Accedian. Огромное количество подключенных к Сети IoT-устройств делает традиционные решения в области кибербезопасности неэффективными.



Перерастет ли растущая геополитическая напряженность в глобальную кибервойну?



Грейсон Милборн, директор по безопасности Webroot, предполагает, что развитые страны будут совершать кибератаки против развивающихся государств и стран третьего мира. Такие атаки не приносят дохода, скорее, они нужны, чтобы разрушать и уничтожать. «С продолжающейся эскалацией глобальных торговых войн кибератаки будут использоваться для усиления мирового влияния. Это так называемая «холодная кибервойна». В борьбе за мировое господство державы все чаще будут использовать кибершпионаж, иногда используя третьи страны в качестве посредников», — говорит Джейсон Альбукерке, директор по информационным технологиям и кибербезопасности Carousel Industries Inc.



… и другое



В 2020 году концепция Zero Trust (нулевое доверие) в сфере кибербезопасности перестанет быть чем-то далеким. Пользователи должны подтверждать свои данные каждый раз, когда запрашивают доступ к какому-либо ресурсу. По мнению Макса Крона, соучредителя Keybase, криптографические подписи станут важным инструментом для борьбы с мошенниками.



Отавио Фрейре, соучредитель, президент и технический директор SafeGuard Cyber, замечает, что катастрофическое и масштабное нарушение частной жизни наступит очень скоро. Повсеместное распространение Alexa, Google Assistant и Siri будет иметь «разрушительные последствия», потому что «умные» помощники собирают конфиденциальную информацию, которая потом становится известна третьим лицам.





