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Как будет насчитываться зарплата бюджетникам с января 2020-го. Рассказывает Андрей Лобович
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 1 января 2020 года изменилась система оплаты труда работников бюджетной сферы. Врачам, учителям, соцработникам и другим труженикам (проще говоря, бюджетникам) свои первые заработки, рассчитанные по-новому, еще только предстоит получить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Собственно, об этом в нашей традиционной рубрике «Мнение» мы поговорим с первым заместителем министра труда и социальной защиты Андреем Лобовичем.
Из чего теперь будет складываться зарплата бюджетника
Сергей Прохоров, СТВ:
Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Сергей Прохоров:
Андрей Лобович:
Сергей Прохоров:
Андрей Лобович:
Количество стимулирующих выплат, которое было у нас до 1 января 2020 года, в отдельных отраслях достигало и 30, и 40. Причем они считались от различных баз: где-то от тарифного оклада, где-то – от ставки первого разряда. Настолько загромождало саму структуру заработной платы, что иногда и тем же бухгалтерским работникам было сложно правильно начислить, посчитать заработную плату конкретным работникам.
В новой системе стимулирующие и компенсирующие выплаты оптимизированы. Их количество гораздо меньше, они установлены постановлениями отраслевых министерств бюджетной сферы. Это не говорит о том, что меньшее количество этих выплат приведет к снижению заработной платы. Они установлены в других размерах, которые позволяют сохранить тот уровень заработной платы, который был достигнут в декабре.
Оклад теперь занимает гораздо большую долю в структуре зарплаты. Примерно около 50-60 %
Хочу обратить внимание на то, что новая система оплаты труда сделана таким образом, что постоянная часть заработной платы – оклад – занимает гораздо большую долю в структуре заработной платы, чем это было до января 2020 года. Примерно около 50-60 % в структуре зарплаты будет занимать оклад.
Сергей Прохоров:
Андрей Лобович:
Сергей Прохоров:
Андрей Лобович:
Сергей Прохоров:
Андрей Лобович:
Если в номинальном выражении сумма надбавки станет меньше, то разница должна быть компенсирована за счет других стимулирующих выплат
Сергей Прохоров:
Андрей Лобович:
Основное требование, которое должно быть соблюдено – это сохранение достигнутого уровня заработной платы по итогам 2019 года при переходе в 2020 году, конкретно за январь.
Сергей Прохоров:
Андрей Лобович:
Сергей Прохоров:
Андрей Лобович:
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Новости Беларуси. С 1 января 2020 года изменилась система оплаты труда работников бюджетной сферы. Врачам, учителям, соцработникам и другим труженикам (проще говоря,...
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