По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, мужчине стало плохо. Как пишет
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В Добруше замдиректора лицея выпал из окна четвертого этажа
15.01.2020 19:34 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, мужчине стало плохо. Как пишет
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