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В Добруше замдиректора лицея выпал из окна четвертого этажа

15.01.2020 19:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Добруше замдиректора лицея выпал из окна четвертого этажа
Фото из открытых источников

В Добруше замдиректора лицея выпал из окна четвертого этажа В Минске трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки
Как стало известно, инцидент произошел утром 14 января в Добруше. Около 9.30 с четвертого этажа здания местного лицея упал заместитель директора. С телесными повреждениями различной степени тяжести он был доставлен в больницу.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, мужчине стало плохо. Как пишет TUT.by со ссылкой на слова учащихся лицея, замдиректора открыл окно, чтобы подышать свежим воздухом, потерял сознание и упал.

 
Теги: Минск
 
 
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