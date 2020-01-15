Александр Федута: Путин от нас отвязался. И это плохо

Путин Владимир Владимирович объявил о референдуме с целью изменения Конституции.





Правительство России ушло в отставку, чтобы не мешать Путину Владимиру Владимировичу реформировать систему власти в стране – то есть, осуществлять транзит.





"Белсат" . Что из этого касается Беларуси? Не многое, но нам хватит по самые уши, пишет политолог Александр Федута в своей колонке на сайте





Будут реально расширены полномочия – а значит, и зона ответственности, и финансовые возможности – нижнего уровня власти в России. Для нашей системы, где государь не пойдет на это – по крайней мере, нынешний государь – это чрезвычайно плохой пример. Не зря говорят, что военные пенсионеры и пенсионеры силовых структур чрезвычайно недовольны своим положением в Беларуси. Они просто сравнивают свое положение с положением аналогичных категорий российских граждан. Сравнение не в их пользу. Сейчас к этим недовольным – примерно, через полтора года после введения реформы в России – прибавятся чиновники низшего звена: им тоже будет, с чем сравнивать, причем тоже далеко не в нашу пользу. При этом если высшее звено будет искренне выступать за государственность и суверенитет, понимая, что всех этих Кочановых, Румасов и тем более Калауров заменить – раз плюнуть, то на каждый городской поселок и сельсовет из России замену не привезут. Проще платить нашим, кто успеет перекраситься.





Будущий президент России не должен быть даже в прошлом гражданином иного государства. Ну, это касается всего одного гражданина Беларуси – однако и это следует учитывать. На создании единого государства на равноправной основе Путин Владимир Владимирович поставил жирный крест: хотите интегрироваться – семью губерниями интегрируйтесь.





Руководителям федеральных органов власти, депутатам, сенаторам, судьям и главам субъектов Федерации должно быть на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо «иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства». То есть, та прелесть, которой все это время приманивали российскую элиту, тоже теряет свою привлекательность. Ибо следующий шаг – запрет на наличие счетов в зарубежных (а значит, и в белорусских) банках.





И есть еще одна деталь. Правительство России ушло в отставку. Категорически. Вместе с Медведевым. Старики помнят, что именно чехардой с премьерами начался транзит власти при Борисе Ельцине. Три месяца – и смотрим нового.









Сейчас Путин Владимир Владимирович начинает высматривать нового. Собственно говоря, он уже всех высмотрел, и сейчас дело только за тем, чтобы убедиться в правильности сделанного выбора. Выберет – и уйдет куда-нибудь в сторону. Сохраняя рычаги управления на новой должности. Не все рычаги – но все-таки.





Друзья мои, мы чужие на этом празднике жизни. Теперь уже совсем. Беларусь не участвует в этом сценарии, для нее роль не предусмотрена. Разве что в роли боксерской груши, на которой премьер, назначенный Путиным Владимиром Владимировичем, сможет отрабатывать удар. Как сам Путин Владимир Владимирович отрабатывал удар на Чечне. Нет, обстреливать нас не будут. Но бить будут больно. Экономически.





И – самое главное. Теперь никому не пожалуешься на то, что Россия таким образом пытается лишить нас суверенитета. Потому что в этом случае каждый нормальный собеседник задастся вопросом:





— А на фига это России теперь надо?





Действительно. Теперь не надо. Теперь ей деньги нужны. Ну, или собственность.





Привет, как говорится, Макею Владимиру Владимировичу.