Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем будет 1-6 выше нуля.
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Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 16 января
15.01.2020 20:05 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем будет 1-6 выше нуля.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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