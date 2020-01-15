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Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 16 января

15.01.2020 20:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 16 января
Фото из открытых источников

Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 16 января Почему, когда идет снег, погода зимой кажется теплее?
В четверг, 16 января, в Беларуси будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, по северу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем будет 1-6 выше нуля.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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