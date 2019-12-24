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Стать волшебником легко! В Солигорске прошла традиционная новогодняя ёлка для онкобольных детей.
15.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 декабря 2019 21:34 1626
Стать волшебником легко! В Солигорске прошла традиционная новогодняя ёлка для онкобольных детей.
В кафе «Цветной джем» состоялся настоящий праздник для онкобольных детей Солигорского района, организованный Солигорским отделением ОО «Белорусское республиканское общество «Дети в беде» (Солигорским отделением ОО «БРО «Дети в беде»).
Мероприятие прошло в рамках акции «Стань волшебником – подари детям праздник». Председатель Солигорского отделения ОО «БРО «Дети в беде» — Инна Курс.
Встречал гостей мероприятия дуэт гитаристов: Иван Борисов и Вадим Игнашевич. Живая музыка создавала праздничное настроение прямо с порога. А чтобы праздник был еще ярче, аквагример Катерина Севрук разукрасила лица ребят яркими цветами и бабочками.
Сказка о том, как герои искали новогодний снег, попадая в забавные ситуации. Найти выход из положения помогали юные гости праздника. Поучаствовали в представлении и взрослые. Как и бывает в сказке, все закончилось хорошо. Снег нашли, отрицательные герои перевоспитались, закрепив дружбу совместным танцем. А после – все присутствующие встали в дружный хоровод.
Радовала ребят и Катерина Севрук – детвора с удовольствием подходила к аквагримеру, чтобы на их лицах засияли яркими красками цветы и бабочки.
Совместными усилиями неравнодушные солигорчане, предприятия города, в т.ч. УПП «Нива» Романовича С.Г. — управляющая компания холдинга – «Нива-Холдинг», Холдинг «ПАССАТ» общественные организации, индивидуальные предприниматели создали для онкодетей новогодний праздник, став настоящими волшебниками.
Счастливый детский смех – чудо свершилось. И все это – благодаря добрым сердцам жителей Солигорска.
Фоторепортаж подготовил Марк Новицкий.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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24 декабря 2019 21:34 1626 Стать волшебником легко! В Солигорске прошла...
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