Источник материала: Soligorsk News



Стать волшебником легко! В Солигорске прошла традиционная новогодняя ёлка для онкобольных детей. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

В кафе «Цветной джем» состоялся настоящий праздник для онкобольных детей Солигорского района, организованный Солигорским отделением ОО «Белорусское республиканское общество «Дети в беде» (Солигорским отделением ОО «БРО «Дети в беде»).

Мероприятие прошло в рамках акции «Стань волшебником – подари детям праздник». Председатель Солигорского отделения ОО «БРО «Дети в беде» — Инна Курс.



Поздравить ребят с праздником и вручить подарки пришли почетные гости:



Солигорское районное объединение профсоюзов (председатель Людмила Ткачева);



Солигорская районная организация ОО «Белорусский союз женщин» (председатель Оксана Куклицкая);



Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва Андрей Рыбак.



Директор ГУО «Краснодворский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Солигорского района», депутат Солигорского районного Совета депутатов Алла Василевская.



















Встречал гостей мероприятия дуэт гитаристов: Иван Борисов и Вадим Игнашевич. Живая музыка создавала праздничное настроение прямо с порога. А чтобы праздник был еще ярче, аквагример Катерина Севрук разукрасила лица ребят яркими цветами и бабочками.



А сам праздник начался с театрализованного представления, подготовленного с участием школы фитнеса и танца «Halisa» (руководитель Наталья Лобан), молодежного актива ОАО «Беларуськалий» (под руководством Натальи Маринич), волонтеров.















Сказка о том, как герои искали новогодний снег, попадая в забавные ситуации. Найти выход из положения помогали юные гости праздника. Поучаствовали в представлении и взрослые. Как и бывает в сказке, все закончилось хорошо. Снег нашли, отрицательные герои перевоспитались, закрепив дружбу совместным танцем. А после – все присутствующие встали в дружный хоровод.



Церемония поздравления и вручение подарков ребятам завершили интерактивную программу. А после – всех ожидал сладкий стол.















Радовала ребят и Катерина Севрук – детвора с удовольствием подходила к аквагримеру, чтобы на их лицах засияли яркими красками цветы и бабочки.





























Совместными усилиями неравнодушные солигорчане, предприятия города, в т.ч. УПП «Нива» Романовича С.Г. — управляющая компания холдинга – «Нива-Холдинг», Холдинг «ПАССАТ» общественные организации, индивидуальные предприниматели создали для онкодетей новогодний праздник, став настоящими волшебниками.

Счастливый детский смех – чудо свершилось. И все это – благодаря добрым сердцам жителей Солигорска.

Фоторепортаж подготовил Марк Новицкий.