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Путин предложил Мишустина на должность премьер-министра
15.01.2020 21:42 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра России. Главой правительства предложено сделать Михаила Мишустина.
В настоящее время Михаил Мишустин занимает должность главы Федеральной налоговой службы России.
Перед тем, как предложить его кандидатуру Госдуме Владимир путин встретился с Михаилом Мишустиным и заручился его поддержкой, сообщает пресс-служба Кремля.
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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра России. Главой правительства предложено сделать Михаила...
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