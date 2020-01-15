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Леонид Заяц: Могилёвская область выполнила 4 из 6 ключевых прогнозных показателей развития в 2019-м

15.01.2020 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Могилевская область выполнила четыре из шести ключевых прогнозных показателей развития региона по итогам 2019-го. Об этом сообщил журналистам председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц: Могилёвская область выполнила 4 из 6 ключевых прогнозных показателей развития в 2019-м

15 января, в день образования Могилевской области, на встрече с журналистами он говорил о достижениях минувшего года и о том, что еще предстоит сделать. Рост экспорта товаров и услуг, поступление прямых инвестиций, создание новых рабочих мест. Несколько скромнее результаты в сельском хозяйстве. Основная причина – недостаток кормовой базы. Чтобы избежать подобного в 2020 году, аграрии уже начали работу над заготовкой удобрений и семян, обновлением сельскохозяйственных машин и тракторов.

Леонид Заяц: Могилёвская область выполнила 4 из 6 ключевых прогнозных показателей развития в 2019-м

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Нам явно недостаточно того объема, который мы произвели за 2019 год. Нам практически не хватает еще половины того, что мы произвели. Поэтому наша задача в 2020 году – иметь валовый сбор не менее 1 миллиона 280 тысяч тонн в амбарном весе.

Для того, чтобы это сделать, нам пришлось в 2019 году расширить посевы озимозерновых культур на 20 %, увеличить внесение минеральных удобрений. Посеяли в оптимальные сроки. Мы видим, что 235 тысяч гектаров озимых зерновых культур сформировали неплохое состояние посевов.

Леонид Заяц: Могилёвская область выполнила 4 из 6 ключевых прогнозных показателей развития в 2019-м

Вырос уровень доходов жителей области, отметил Леонид Заяц. Так, по итогам года среднемесячная зарплата составила 890 рублей. Задача на этот год – не меньше 1000. Добиться таких показателей планируют за счет модернизации существующих предприятий, создания новых высокотехнологичных производств, а также развития сектора малого и среднего бизнеса.

Люди в материале: Леонид Заяц
 
 
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Новости Беларуси. Могилевская область выполнила четыре из шести ключевых прогнозных показателей развития региона по итогам 2019-го. Об этом сообщил журналистам...
 
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