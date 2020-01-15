Белорусская биатлонистка пробежала лишний штрафной круг на этапе Кубка мира

Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина пробежала после первой стрельбы спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге лишний штрафной круг.



Фото: Дарья Бурякина

Как сообщает «Прессбол» , на лежке Кручинкина пробежала три круга вместо двух.

Первую стрельбу Ирина покидала 103-й, а завершила гонку на итоговой 83-й позиции.

В программе этапа Кубка мира в Рупольдинге еще две женские гонки: эстафета и преследование.