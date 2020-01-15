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Белорусская биатлонистка пробежала лишний штрафной круг на этапе Кубка мира
Источник материала: Tut.by
Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина пробежала после первой стрельбы спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге лишний штрафной круг.
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Первую стрельбу Ирина покидала 103-й, а завершила гонку на итоговой 83-й позиции.
В программе этапа Кубка мира в Рупольдинге еще две женские гонки: эстафета и преследование.
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Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина пробежала после первой стрельбы спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге лишний штрафной круг.
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