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Белорусская биатлонистка пробежала лишний штрафной круг на этапе Кубка мира

15.01.2020 23:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина пробежала после первой стрельбы спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге лишний штрафной круг.


Фото: Дарья Бурякина

Как сообщает «Прессбол», на лежке Кручинкина пробежала три круга вместо двух.

Первую стрельбу Ирина покидала 103-й, а завершила гонку на итоговой 83-й позиции.

В программе этапа Кубка мира в Рупольдинге еще две женские гонки: эстафета и преследование.

 
 
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Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина пробежала после первой стрельбы спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге лишний штрафной круг.
 
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