ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Продвижение дальше невозможно». Почему прервали десятый этап «Дакар-2020»

15.01.2020 23:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День, когда остановили «Дакар». 15 января, на десятом этапе, на какое-то время прервали гонку из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Продвижение дальше невозможно». Почему прервали десятый этап «Дакар-2020»

В Аравийской пустыне сильный ветер. Организаторы даже не смогли поднять в воздух вертолеты.

«Продвижение дальше невозможно». Почему прервали десятый этап «Дакар-2020»

Григорий Пацкевич, технический директор «МАЗ-Спортавто»:
Поступило сообщение от дирекции гонки, что этап остановлен на 242-м километре. Это связано с плохими погодными условиями. Поднялся сильный ветер, и продвижение дальше невозможно. Весь пелетон спортивных автомобилей отправится на марафонский бивуак по асфальту.

«Продвижение дальше невозможно». Почему прервали десятый этап «Дакар-2020»

Результаты в этот день не обнуляли, их зафиксировали на полпути. К тому моменту экипаж Вязовича потерял более получаса ко времени победителя, но сохранил за собой в общем зачете третью позицию.

Предпоследний заезд вернет гонщиков в поселок Харад. Если погода позволит, экипажи проедут спецучасток в 379 километров.

Люди в материале: Григорий Пацкевич
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. День, когда остановили «Дакар». 15 января, на десятом этапе, на какое-то время прервали гонку из-за погодных условий, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конкурс прафесійнага майстэрства "Настаўнік года Рэспублікі Беларусь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика