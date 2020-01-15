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«Продвижение дальше невозможно». Почему прервали десятый этап «Дакар-2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День, когда остановили «Дакар». 15 января, на десятом этапе, на какое-то время прервали гонку из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Аравийской пустыне сильный ветер. Организаторы даже не смогли поднять в воздух вертолеты.
Григорий Пацкевич, технический директор «МАЗ-Спортавто»:
Результаты в этот день не обнуляли, их зафиксировали на полпути. К тому моменту экипаж Вязовича потерял более получаса ко времени победителя, но сохранил за собой в общем зачете третью позицию.
Предпоследний заезд вернет гонщиков в поселок Харад. Если погода позволит, экипажи проедут спецучасток в 379 километров.
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Новости Беларуси. День, когда остановили «Дакар». 15 января, на десятом этапе, на какое-то время прервали гонку из-за погодных условий, сообщили в программе Новости...
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