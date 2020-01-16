Удар под дых – Путин поделился властью

Источник материала: Ежедневник





События, которые произошли в России в среду, 15 января 2020 года, нельзя назвать иначе, как ударом под дых белорусской власти. Вряд ли у Путина цель была именно такая, но получилось так, как получилось.

Накануне президентских выборов в Беларуси, в самый разгар переговоров по нефтяному вопросу, президент России Владимир Путин поделился властью и отказался от полного контроля над правительством, которое тут же подало в отставку в полном составе. Теперь правительство будет утверждаться Государственной Думой со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Произошедшие в России изменения уже назвали фундаментальными, которые будут иметь очень важное значение не только для самой страны, но и для ее партнеров, в первую очередь для Беларуси. Фактически, это удар под дых для президента Беларуси. Даже не один удар, а сразу два.

Удар первый

Александр Лукашенко не раз говорил, что Россия берет с Беларуси пример того, как нужно управлять страной и сохранять в ней стабильность и спокойствие. Мол, смотрите, не один я такой, все в своих руках пытаюсь удержать. Это для страны нужно, чтобы люди спокойно спать могли.

А ведь у Путина в России было значительно меньше власти, чем у Лукашенко в Беларуси. И вот неожиданный поворот – президент России взял и поделился властью. Поделился по ключевым позициям, что заставило даже самых ярых его противников аплодировать. Конечно, власти у Путина по-прежнему много, но произошедшие изменения действительно фундаментальные. Без всякого преувеличения.

Теперь не президент, а Государственная Дума решает какое у России будет правительство. Кроме того, теперь руководители всех силовых ведомств будут назначаться по итогам консультаций с Советом Федерации. Плюс изменения по назначению региональных прокуроров.

Как заявил Владимир Путин, инициированные изменения должны повысить роль и значение парламента страны, роль и значение Государственной Думы, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета, сделать более эффективным, содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.

В этой связи будет очень интересным послушать, как Александр Лукашенко, когда начнутся президентские выборы, будет оправдывать удержание в своих руках всей полноты власти, какими напастями пугать, обосновывая эту необходимость. Ведь если президент России, управляя огромной территорией, при наличии сложной внешнеполитической ситуации, сложного национально-территориального устройства, многообразии культурно-исторических традиций, смог отдать часть своих полномочий весьма разношерстному парламенту, то почему президент маленькой спокойной страны, при наличии довольно спокойной (в сравнении с Россией) внешнеполитической ситуации, не может отдать часть своих полномочий даже карманному парламенту? В Беларуси назначение премьер-министра президент согласовывает с Палатой представителей, но на жестких условиях: два раза не согласились - роспуск парламента. Поэтому в истории современной Беларуси, после изменений в Конституции, не было ни одного случая, чтобы Плата представителей не согласилась с назначением премьер-министра. В России теперь будет совершенно по другому.

Поделившись своей властью накануне президентских выборов в Беларуси, Владимир Путин поставил Александра Лукашенко в весьма непростое политическое положение. Старший брат фактически сказал младшему: смотри, я ведь смог, а почему ты не можешь? И теперь Александру Лукашенко придется очень хорошенько подумать над ответом, особенно в свете того, что и электорат станет задавать вопросы.

Удар второй

Напомним, что Беларусь и Россия так и не пришла к соглашению по сложному нефтяному вопросу. И если у белорусских переговорщиков еще теплилась надежда найти какое-то решение в ближайшее время, то после выступления Владимира Путина и отставки правительства России, эта надежда рухнула. Даже при условии, что все члены правительства России продолжают исполнять свои обязанности, пока не будут назначены новые, совершенно очевидно, что никто из них теперь не возьмет на себя ответственность заключать знаковые соглашения. Договориваться придется фактически заново и с новыми "темными лошадками", выведенными и Госдумы. Не будет решать вопрос и Путин, поэтому «звонок другу» нам тоже теперь не поможет.

Президент России не просто так отказался от полного контроля над правительством, поэтому проблемы у Беларуси будут не только с нефтью. Если, например, Россельхознадзор опять начнет щемить белорусские предприятия, «друг Путин» больше не поможет. Теперь для решения сложных экономических вопросов Александру Лукашенко придется дружить со всей Государственной думой. Насколько это реально, вряд ли кому-то придется объяснять.

Конечно, основная власть в России по-прежнему остается у Путина, и его влияние на все ветви власти вряд ли серьезно уменьшится. Но теперь у него будет отмазка, он всегда может сказать: я для того и дал правительству больше самостоятельности, чтобы оно самостоятельно решало такие вопросы. Иными словами, теперь Россия будет решать все экономические вопросы не по дружбе, а исходя из своих экономических интересов – так, как их видит Государственная дума.