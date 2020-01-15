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«Разбираться, в чем причина». Власти о том, что делать бюджетникам «при несоответствии» в расчетниках
Источник материала: Tut.by
Для бюджетников с 1 января
Первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович рассказал
— Мы готовы ответить на все вопросы, проконсультировать и призываем всех работников бюджетной сферы в случае обнаружения какого-то несоответствия незамедлительно информировать Минтруда либо отраслевые министерства, в системе которых работают эти сотрудники, о таких фактах, чтобы незамедлительно реагировать, разбираться, в чем причина, и конечно, исправлять эту ситуацию, — заявил Андрей Лобович.
В Минтруда ранее
Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко
В бюджете на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение зарплаты в бюджетной сфере не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом, уточняют в Минтруда.
Власти
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«Разбираться, в чем причина». Власти о том, что делать бюджетникам «при несоответствии» в расчетниках
Власти рассказали, что делать, если работники бюджетных организаций найдут несоответствие в новых расчетниках, которые они получат в феврале.
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