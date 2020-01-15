«Разбираться, в чем причина». Власти о том, что делать бюджетникам «при несоответствии» в расчетниках

Источник материала: Tut.by

Для бюджетников с 1 января ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Власти ранее уверяли , что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премий. Представитель Минтруда рассказал, что делать, если работники бюджетных организаций найдут несоответствие в новых расчетных листках.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», куда обращаться бюджетникам, если они найдут несоответствия:

— Мы готовы ответить на все вопросы, проконсультировать и призываем всех работников бюджетной сферы в случае обнаружения какого-то несоответствия незамедлительно информировать Минтруда либо отраслевые министерства, в системе которых работают эти сотрудники, о таких фактах, чтобы незамедлительно реагировать, разбираться, в чем причина, и конечно, исправлять эту ситуацию, — заявил Андрей Лобович.

В Минтруда ранее пояснили , почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. При сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, ночные смены, совмещение, замена временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники. Если от декабрьской зарплаты отнять все эти доплаты, то в январе получки не будут ниже, чем месяцем ранее.

Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко заявил , что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

В бюджете на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение зарплаты в бюджетной сфере не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом, уточняют в Минтруда.

Власти обещают бюджетникам заметный рост зарплат. В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей, сообщил ранее министр финансов Максим Ермолович. По его словам, в первую очередь ускоренными темпами власти будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников.