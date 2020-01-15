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«Ой, как тяжело». Девушка примеряет на себя 66-килограммовый костюм сапёра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сапера лучше не обгонять. Но если это учения, и вам разрешили примерить новейший защитный костюм, то не страшно и попытаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Переживаете за мой позвоночник?
Костюм «Доспех» весит больше, чем я – 66 килограммов. Но такая броня в случае взрыва может сохранить военному жизнь. Облачиться самостоятельно в тяжелую амуницию не получается. Мне помогают сразу четыре человека.
Яна Шипко, корреспондент:
Какое там дойти до минного поля – сделать несколько шагов, и то получается с трудом.
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Новости Беларуси. Сапера лучше не обгонять. Но если это учения, и вам разрешили примерить новейший защитный костюм, то не страшно и попытаться, сообщили в программе...
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