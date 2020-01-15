В Кореличском районе зарплата выросла, а вакансий больше, чем безработных

Источник материала: Полымя





15 января в Кореличской детской школе искусств состоялся семинар-учеба идеологического актива по тематике единого дня информирования населения: «Рынок труда в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения».





Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Инна Богуш отметила, что в январе-ноябре 2019 г. в организациях района отмечается превышение увольнения работников над приемом (принято на работу 1582 человека, уволено 1735 человек).

Численность занятого населения района за 11 месяцев 2019 г. составила 8539 человек, или 97,9% к аналогичному периоду 2018 г.

В январе-ноябре в управление по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома за содействием в трудоустройстве обратилось 576 человек, из них 355 человек зарегистрировано безработными. Оказано содействие в трудоустройстве 464 человекам, из них 307 безработным.

На 1 января 2020 года в районе существует 250 свободных рабочих мест, из которых 44,4% — вакансии по рабочим профессиям.

На рынке труда основной спрос на рабочую силу сформирован сферой нематериального производства: здравоохранение и социальные услуги — 18,4%; образование — 4,8%, творчество, спорт, развлечения и отдых — 9,2 %. В то же время сельское хозяйство — 36,4%, обрабатывающая промышленность — 7,6%, оптовая и розничная торговля, транспортная деятельность, услуги по временному проживанию и питанию — 8,8%. Рынок труда района ориентирован в основном на должности служащих, которые составляют 55,6% от общего количества вакансий. Требуются ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшера, врачи, медсестры, зоотехники, работники культуры. В структуре вакансий рабочих профессий востребованы продавцы, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, операторы машинного доения, контролеры-кассиры, социальные работники, животноводы, электромонтеры, электрогазосварщики.

На 1 января 2020 года на учете в отделе государственной службы занятости населения состояло 29 человек, обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 18 безработных. Уровень безработицы составил 0,2 процента от экономически активного населения.

Коэффициент напряженности на рынке труда района составил 0,07 безработных на одну вакансию.

Проинформировала Инна Богуш и о выполнении показателя по росту заработной платы.

Среднемесячная заработная плата работников Кореличского района за 11 2019 года составила 770,7 рублей, в том числе в ноябре — 811,8 рублей.

Темп роста реальной заработной платы за 11 месяцев 2019 года к январю-ноябрю 2018 года составляет 108,8% (областной показатель —107,3%), в том числе в ноябре —106,3 % (областной показатель —108,2%).

Выполнение задания по росту заработной платы по району к графику на январь-декабрь 2019 года составляет 103,2 % (средний процент выполнения к графику на январь-декабрь по области — 100,3 %).

Заключительной частью семинара стала церемония награждения, на которой начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, председатель Кореличской РО РОО «Белорусский союз женщин» Инна Санчук вручила награды идеологическому активу района. Самой весомой стала победа заместителя председателя СПК «Маяк-Заполье» по идеологической работе Ольги Григорович, занявшей второе место в ежегодном областном конкурсе на лучшую постановку идеологической работы в организациях по итогам работы в 2019 г. в номинации среди сельскохозяйственных, лесохозяйственных организаций и организаций перерабатывающей промышленности.





Инна ЛЕЙКО

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