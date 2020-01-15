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«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

15.01.2020 22:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Накануне профессионального праздника инженерные войска по традиции проводят сбор по разминированию на полигоне под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 января специалисты демонстрировали свою практическую подготовку: представили мастерство по обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов в различных условиях, а также новинки вооружения.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

Одну из них опробовала Яна Шипко. Подробности учений в ее репортаже.

«Ой, как тяжело». Девушка примеряет на себя 66-килограммовый костюм сапёра

На сапере в таком костюме как в фильмах в опасной ситуации будет лежать самая ответственная миссия. Благо, в Беларуси случаев опробовать его в реальной операции пока не было.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

Выдерживает подрыв полутора килограммов тротила в металлической оболочке толщиной 2 миллиметра в полутора метрах от себя без повреждений.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

В арсенале инженерных войск сегодня новейшее вооружение. Миноискатели «видят» даже под землей.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

Так выглядит сплошная очистка местности. Обследуется каждый сантиметр. Место обнаружения взрывоопасного предмета отмечается красным флажком. Потом его нужно изъять и его обезвредить.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

Эхо войны или 20 килограммов взрывчатого вещества. Такие взрывы нередки в реальной практике групп разминирования. В 2019 году военные в Беларуси обезвредили 11,5 тысячи взрывоопасных предметов.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

На этих сборах не обошлось и без экспериментов. Сегодня впервые испытали новый блокиратор взрыва. Локализацией остались довольны.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Беларуси:
Мы достигли того, чего хотели. Мы продемонстрировали командирам наших групп разминирования порядок принятия решений и организации разведки на наличие взрывоопасных предметов.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

Какими бы совершенными ни были новинки на вооружении, острый нюх порой ничто не заменит. Элис служит в инженерных войсках пять лет. Александр утверждает: о лучшем напарнике нельзя и мечтать.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

Задачи выполняет в основном по поиску взрывчатых веществ. В основном мы выезжаем на осмотры техники, зданий.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

С ноября прошлого года на базе второй инженерной бригады работает противоминный центр. Главная задача – повышать мастерство личного состава, так что сборов в 2020 году будет много. Одни из самых зрелищных и важных – для понтонных подразделений – пройдут на Днепре.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

Люди в материале: Андрей Кураков
 
 
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Новости Беларуси.  Накануне профессионального праздника инженерные войска по традиции проводят сбор по разминированию на полигоне под Минском, сообщили в...
 
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