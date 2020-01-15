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До +6 будет в Беларуси 16 января
Источник материала: Партизан
В четверг, 16 января, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные осадки, преимущественно — дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, по северу порывистый.
Температура воздуха ночью будет -2... +3, днем прогнозируется 1-6 градусов тепла, передает
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В четверг, 16 января, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
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