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«В случае необходимости предпримем меры депутатского реагирования». Сенаторы продолжают проводить личные приёмы граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Личные приемы граждан продолжают проводить в Совете Республики, а также других органах власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для людей это возможность обратиться за помощью в разрешении спорных или сложных вопросов, для чиновников – эффективный инструмент мониторинга, оценка работы местной власти, а в некоторых случаях поиск системных решений на уровне законодательства.
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«В случае необходимости предпримем меры депутатского реагирования». Сенаторы продолжают проводить личные приёмы граждан
Новости Беларуси. Личные приемы граждан продолжают проводить в Совете Республики, а также других органах власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Нас...
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