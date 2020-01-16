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«В случае необходимости предпримем меры депутатского реагирования». Сенаторы продолжают проводить личные приёмы граждан

16.01.2020 00:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Личные приемы граждан продолжают проводить в Совете Республики, а также других органах власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нас выбрасывают на улицу». С какими проблемами обратились белорусы к сенаторам

«В случае необходимости предпримем меры депутатского реагирования». Сенаторы продолжают проводить личные приёмы граждан

Для людей это возможность обратиться за помощью в разрешении спорных или сложных вопросов, для чиновников – эффективный инструмент мониторинга, оценка работы местной власти, а в некоторых случаях поиск системных решений на уровне законодательства.

Подробности в видеоматериале.

«В случае необходимости предпримем меры депутатского реагирования». Сенаторы продолжают проводить личные приёмы граждан

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Новости Беларуси. Личные приемы граждан продолжают проводить в Совете Республики, а также других органах власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Нас...
 
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