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Что происходит на рынке недвижимости Минска в начале 2020 года

16.01.2020 06:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by
– 2019 год получился довольно результативным по количеству проданных квартир. Всего за год в столице было проведено около 14 тыс. сделок с квартирами, без учета комнат и долей. Вообще последние три года отличаются самым высоким спросом на квартиры за всю историю наблюдений.

В 2019 году рынок был очень активен в первую очередь из-за кредитов. Во втором полугодии 2019 года Нацбанк Беларуси дважды снижал ставку рефинансирования, а многие банки уменьшили свои процентные комиссии.

В результате, если в первой половине 2019 года банки выдавали кредиты под 15-15,5% годовых, то в конце года ставки снизились до уровня 12-13%. А 2% в данном случае это действительно существенно, и покупатели незамедлительно отреагировали, начав покупать еще активнее.

Пиковый спрос пришелся на октябрь, когда в Минске было совершено около 1450 сделок. В декабре их было меньше – 1200, но все равно это выше среднего значения.


2019 год завершился ростом цен. По данным реальных сделок, в конце года 1 квадратный метр в Минске покупали в среднем по 1370 долларов. За год подорожание жилой недвижимости составило примерно 100 долларов с квадратного метра. Цены в объявлениях продавцов также показывали положительную динамику – почти каждый месяц мы видели небольшой рост в пределах 1%.

Из последних трендов можно выделить тот факт, что активнее прирастает в цене не самое дорогое жилье (например, современные каркасно-блочные дома), а панельное жилье, причем независимо от его года постройки. Это как современные панельки типа тех, которые строятся, к примеру, в Каменной Горке, так и старые панельные хрущевки, которым уже 60 лет. Именно они показали самый ощутимый рост цен в конце года.

Самая дорогая и самая дешевая квартиры

Самая низкая цена в декабре – 28 тыс. долларов. За столько была продана небольшая компактная «однушка» по улице Строителей.

Ну а самая дорогая квартира была продана за 374 тыс. долларов. Такую цену заплатили за четырехкомнатную квартиру на Победителей, 27.

Вообще ценовой рекорд 2019 года равен 650 тыс. долларов за 6-комнатную квартиру на улице Жасминовой. Впрочем, и это далеко от абсолютного максимума, который составляет 1,45 миллиона долларов, заплаченных в 2013 году за 4-комнатную квартиру по улице Румянцева.

Фото: Myfin.by
Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Как изменились цены на квартиры в Минске к январю? Насколько активным был рынок недвижимости в 2019 году? Какой в среднем была цена за квадратный метр? Сколько стоили...
 
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