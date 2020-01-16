Соболенко впервые обыграла Халеп и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко победила румынку Симону Халеп в четвертьфинале турнира в Аделаиде (призовой фонд 782,9 тыс. долларов) — 6:4, 6:2. Только в первом сете Арина заработала двадцать виннеров при всего шести невынужденных ошибках.



Фото: twitter.com/WTA

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В полуфинале турнира в Аделаиде Арина Соболенко сыграет с 19-летней украинкой Даяной Ястремской (24 WTA). Ранее Соболенко дважды уступала Ястремской — в Санкт-Петербурге в 2017-м и в Страсбурге — в 2019-м.

Напомним, что на старте турнира в Аделаиде Арина одолела представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй (36 WTA) — 5:7, 6:1, 7:5, а во втором раунде справилась с сопротивлением американки Бернарды Перы (70 WTA) — 7:6 (7:4), 6:2.