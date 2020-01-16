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Витебские школьники завоевали 7 медалей на Международной олимпиаде в Казахстане
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Команда витебских школьников привезла из Казахстана семь медалей разной пробы. Такой «урожайной» для ребят оказалась 16-я Международная олимпиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Северную столицу представляли в двух из трех направлений: математика и информатика. Бесспорным лидером в IT-гонке стал ученик 8-й гимназии Ярослав Борисов.
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Новости Беларуси. Команда витебских школьников привезла из Казахстана семь медалей разной пробы. Такой «урожайной» для ребят оказалась 16-я Международная...
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