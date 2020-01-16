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Витебские школьники завоевали 7 медалей на Международной олимпиаде в Казахстане

16.01.2020 00:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Команда витебских школьников привезла из Казахстана семь медалей разной пробы. Такой «урожайной» для ребят оказалась 16-я Международная олимпиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебские школьники завоевали 7 медалей на Международной олимпиаде в Казахстане

Северную столицу представляли в двух из трех направлений: математика и информатика. Бесспорным лидером в IT-гонке стал ученик 8-й гимназии Ярослав Борисов.

Подробнее в видеоматериале корреспондента Анастасии Бут.

Витебские школьники завоевали 7 медалей на Международной олимпиаде в Казахстане

Люди в материале: Анастасия Бут
 
 
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Новости Беларуси. Команда витебских школьников привезла из Казахстана семь медалей разной пробы. Такой «урожайной» для ребят оказалась 16-я Международная...
 
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