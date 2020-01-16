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Крид и ??? Тест по неожиданным коллаборациям музыкантов. Вспомните их все!
Источник материала: Tut.by
Эпоха YouTube беспощадна. Артисты «старой школы» из кожи вон лезут, чтобы стать популярнее у молодежи, а модные сейчас рэперы хотят сделать еще больше просмотров своих клипов за счет известных имен. В результате мы слушаем много странных песен, где речитативы перемешаны с популярными хитами нулевых. Попробуйте вспомнить известные коллабы артистов в тесте AFISHA.TUT.BY.
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