Крид и ??? Тест по неожиданным коллаборациям музыкантов. Вспомните их все!

Источник материала: Tut.by

Эпоха YouTube беспощадна. Артисты «старой школы» из кожи вон лезут, чтобы стать популярнее у молодежи, а модные сейчас рэперы хотят сделать еще больше просмотров своих клипов за счет известных имен. В результате мы слушаем много странных песен, где речитативы перемешаны с популярными хитами нулевых. Попробуйте вспомнить известные коллабы артистов в тесте AFISHA.TUT.BY.