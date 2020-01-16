Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 16 января 2020 года отмечается Всемирный день The Beatles. Сегодня 16-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 350 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 16 января

Всемирный день The Beatles;

День Ледовара (профессиональный праздник заливщиков льда на ледовых аренах);

Международный день горячей и острой пищи;

Национальный день ничего в США;

День свободы вероисповедания в США;

День учителя в Таиланде.

▶ Какой праздник 16 января по церковному календарю и можно ли работать

В народном календаре 16 января – день Гордея, в пытках умершего за веру в 320 году.

Также люди обращались к святому Малахии с молитвами, в которых просили вылечить от недугов, приведенных порчей.

Поста нет.

▶ 16 января: что можно делать, а что нельзя

Считалось, что 16 января нужно проводить обряды, которые помогут защитить скот от порчи и болезней.

Крестьяне были убеждены, что ведьмы возвращаясь с гулянья, были настолько голодны, что доили коров, пока те не погибнут. Потому на Руси в этот день люди варили овсяную кашу на молоке, чтобы кормить коров. Также, над входом в дом вешали свечку из свиного сала и взывали к домовому, чтобы он оберегал животину.

Хозяйки обязательно готовили блюда из творога – это должно было принести изобилие и счастье в году.

Знающие люди, с даром исцеления, лечили людей, снимали наговоры и порчу. Считалось, что в праздник легко устранялись судороги, поднимались на ноги лежачие и немощные.

По народным поверьям, 16 января нельзя:

чем-то хвастаться и гордиться;

работать вечером, чтобы не накликать беду и неприятности.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Ирина;

Гордей, Василий.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 16 января

Есть такие приметы 16 января на погоду:

если рано светает – вскоре выпадет снег;

яркий месяц – скорый холод;

звезды ярко сияют – ждите ясную погоду;

на деревьях заметен пушистый иней – ближайшие дни будут ясными и не предвидится дождей;

какой будет погода 16 января, таким будет и март – теплым или холодным.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 16 января

1547 – венчание на царство великого князя Московского и Всея Руси Ивана IV Васильевича;

1780 – английский флот под командованием адмирала Джорджа Родни победил испанцев у мыса Сан-Винсент, освободив Гибралтар;

1909 – экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли;

1919 – в США вступил в силу сухой закон;

1920 – состоялось первое заседание Совета Лиги Наций без участия США в Париже;

1945 – Адольф Гитлер перенес свою ставку в подземный бункер;

1963 – Никита Хрущев объявил о создании в СССР 100-мегатонной водородной бомбы;

1966 – в Шаболовском телецентре состоялась премьера советской телепередачи "Кабачок 13 стульев";

1969 – чешский студент Ян Палах совершил в Праге акт самосожжения в знак протеста против советского вторжения;

1973 – "Луноход-2" отправился в путешествие по поверхности Луны;

1979 – сотни человек погибли в результате землетрясения в иранской провинции Хорасан;

2002 – Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за наложение санкций на экстремистскую организацию "Аль-Каида" и движение "Талибан", правившее в Афганистане;

2003 – США запустили корабль-челнок "Колумбия", который потерпел крушение при возвращении на Землю 1 февраля, все семеро астронавтов погибли.

▶ Кто из знаменитостей родился 16 января

Люди, родившиеся 16 января, умеют жить с окружающим миром и природой в гармонии. Талисманом им стоит выбрать гранат и аметист.

В этот день родились такие знаменитости:

1826 – Ромуальд Траугутт, польский революционер;

1901 – Фульхенсио Батиста, кубинский диктатор;

1931 – Йоханнес Рау, федеральный президент Германии (1999-2004);

1948 – Анатолий Соловьев, советский космонавт, рекордсмен по количеству выходов в открытый космос и суммарной продолжительности работы в открытом космосе;

1973 – Джози Дэвис, американская актриса, наиболее известна по ролям в сериалах "Чарльз в ответе" и "Беверли-Хиллз";

1974 – Кейт Мосс, британская фотомодель, известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов.

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