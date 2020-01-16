Источник материала: Новости Волковыска

15 января 2020 года Папа Римский Франциск назначил заместителем секретаря по отношениям с государствами (соответствует МИД) Франческу Ди Джованни. Женщина впервые заняла такой высокий пост в Госсекретариате (правительстве) Ватикана.

Франческе Ди Джованни 66 лет. Она – специалист по административно-юридическим вопросам и почти 30 лет работает в Ватикане.

С 1993 года она была сотрудницей секретариата, занималась проблемами беженцев, международного гуманитарного права, вопросами интеллектуальной собственности и туризма, а также прав женщин.

Таким образом, Отдел Государственного Секретариата Святого Престола в делах отношений с государствами, который возглавляет Секретарь архиепископ Пол Ричард Галлагер, теперь будет иметь двух заместителей: Франческа Ди Джованни, которая будет курировать взаимоотношения Ватикана с ООН и другими межправительственными организациями, а также Мирослав Ваховский, который будет заниматься вопросами двусторонней дипломатии.

Государственный секретариат Святого престола – старейшее и самое влиятельное ведомство Ватикана, управляющее всеми политическими и дипломатическими функциями.

Отметим, что Папа Франциск неоднократно ранее высказывался за более активную и важную роль женщин в Римско-католической церкви.

В ходе его понтификата женщина – Барбара Ятта – впервые возглавила Ватиканские музеи.

Женщины также получают в Ватикане важные посты в консультативных органах.