МАРТ: Операторы связи будут сдерживать цены на услуги

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключило соглашения с операторами связи о сдерживании цен на услуги в этом году. Об этом рассказали в эфире «Беларусь-1» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Соглашение призвано защитить от необоснованного увеличения тарифов предприятий, которые занимают доминирующее положение в сфере связи.

— Белтелеком повышает тарифы на услуги доступа в интернет, широкополосный доступ, тоже предусмотрен базовый уровень повышения в пределах 4%. В соответствии с соглашением, первое повышение предусмотрено в первом полугодии, вот они объявили. Это в среднем на 2,5%. Второе повышение будет только с учетом того, как сложится в целом по стране уровень инфляции, и, естественно, тогда мы сможем рассматривать второе повышение во втором полугодии, а оно может быть в сентябре, может быть в декабре. Цифры, которые предусмотрены соглашением, ни один оператор изменить не может. На 2020 год соглашением предусмотрено повышение тарифов не выше базового уровня инфляции, то есть — 4%, — рассказала начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Людмила Монич.

В потребительской корзине услуги сегодня занимают значительную долю наравне с продуктами питания, что вынуждает МАРТ регулировать процессы дополнительными гарантиями.