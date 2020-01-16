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МАРТ: Операторы связи будут сдерживать цены на услуги
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключило соглашения с операторами связи о сдерживании цен на услуги в этом году. Об этом рассказали в эфире
Соглашение призвано защитить от необоснованного увеличения тарифов предприятий, которые занимают доминирующее положение в сфере связи.
— Белтелеком
В потребительской корзине услуги сегодня занимают значительную долю наравне с продуктами питания, что вынуждает МАРТ регулировать процессы дополнительными гарантиями.
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Цифры, которые предусмотрены соглашением, ни один оператор изменить не может. На 2020 год соглашением предусмотрено повышение тарифов не выше базового уровня...
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