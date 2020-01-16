59% белорусов не верят в светлое будущее Беларуси

Источник материала: Новости Волковыска

59% белорусов не верят в положительные изменения и пессимистично смотрят на будущее Беларуси. Таковы результаты опроса в странах Восточного партнерства под эгидой ЕС.

Исследование проводилось в странах – участницах инициативы ЕС «Восточное партнерство» – Беларуси, Украине, Грузии, Армении, Молдове и Азербайджане.

По данным исследования, проведенного аналитиками центра, белорусы оказались самыми пессимистичными из жителей стран – участниц «Восточного партнерства».

На втором месте расположилась Украина, там негативно смотрят в будущее 52% жителей. В тройке «лидеров» – Молдова, там негативно относящееся к будущему – 49% населения.





Самой оптимистически настроенной страной оказалась Армения: 70 % населения верит в светлое будущее страны. В Азербайджане 68% верят в позитивные изменения, в Грузии – 59%, в Молдове – 49%, в Украине – 45%. В Беларуси только 39% настроены оптимистично.

То есть по большому счету позитивнее всех настроены южные страны. Чем севернее расположено государство, тем пессимистичнее настрой.

Следует отметить, что данные по количеству неопределившихся с ответом в исследовании не приводятся.

Напомним, что Восточное партнерство – это проект ЕС, который ориентирован на шесть бывших советских республик. По факту он вылился в основном в развитие межличностных и межкультурных контактов.