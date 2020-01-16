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Воспитанники Дубровенской STEАM-академии стали призерами «Engineering Hexagon»

16.01.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Воспитанники Дубровенской STEАM-академии стали призерами «Engineering Hexagon»

Воспитанники STEАM-академии средней школы №2 г.Дубровно стали призерами треть­его инженерного многоборья для школьников 11-15 лет «Engineering Hexagon», организованного EPAM Systems. Участие в конкурсе стало не просто первым мероприятием в новом году, но и первым совместным проектом с друзьями и единомышленниками — STEM-центром средней школы № 17 г.Орша.

—Мы объединились в команду «Перезагрузка», название которой дали неслучайно: было решено, что участие в «Engineering Hexagon» станет своего рода перезагрузкой, как для учеников, так и для нас, педагогов, в креативном мышлении, стремлении развиваться и совершенствоваться, — объяснила учитель информатики средней школы №2 г.Дубровно Виктория Корнеева.


Воспитанники Дубровенской STEАM-академии стали призерами «Engineering Hexagon»

Результат команды «Переза­грузка» не заставил себя долго ждать — на многоборье школьники взяли четвертое место. Виктория Корнеева отметила, что подобные мероприятия выполняют свою главную функцию: способствуют формированию умения работать в команде.

—Учащиеся школ из Дубровно и Орши работали четко и слаженно, даже несмотря на то, что познакомились друг с другом в 7.00 этого же дня, — сказала педагог. — От третьего призового места нас отделял один балл, что также станет отличным стимулом для учеников и дальше учиться, углублять свои знания.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 

 
 
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Воспитанники STEАM-академии средней школы №2 г.Дубровно стали призерами треть­его инженерного многоборья для школьников 11-15 лет «Engineering Hexagon», организованного EPAM...
 
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