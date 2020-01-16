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Конор Макгрегор: обычно я пил даже перед боем. Пил перед поединком с Хабибом. Пил на пресс-конференции

16.01.2020 08:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал в откровенном интервью о своем пристрастии к алкоголю.


Жалеете ли вы о том, что наговорили Хабибу перед боем. О религии, семье, отце...
Есть много вещей, которые я не должен был делать. Но, что есть, то есть. Это бизнес. Просто так произошло. Уверен, что реванш будет.

Вы сказали, что давно не пили...
Думаю, что я не пил уже 3-4 месяца. Обычно я пил даже на неделе перед боем. Перед поединком с Хабибом я пил. Я пил даже на пресс-конференции. Я не должен был жить так, как жил раньше. Это было круто, но я совершил много ошибок, которые я должен признать. Теперь я должен исправить все. В Ирландии я ложился спать в 11 вечера, а вставал в 7 утра. Я полностью придерживаюсь плана. Наше прошлое — это урок. Самое сложное в жизни бойца — это быть сфокусированным за пределами зала. Очень легко потерять голову... Знаете, недавно я пересмотрел мои старые поединки и интервью, еще до UFC. Тогда все было легче. Это помогло мне понять, как я изменился. Это придает мне мотивации, — рассказал Макгрегор на канале ESPN.
 
 
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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал в откровенном интервью о своем пристрастии к алкоголю.
 
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