Конор Макгрегор: обычно я пил даже перед боем. Пил перед поединком с Хабибом. Пил на пресс-конференции





Жалеете ли вы о том, что наговорили Хабибу перед боем. О религии, семье, отце...

Есть много вещей, которые я не должен был делать. Но, что есть, то есть. Это бизнес. Просто так произошло. Уверен, что реванш будет.





Вы сказали, что давно не пили...

Думаю, что я не пил уже 3-4 месяца. Обычно я пил даже на неделе перед боем. Перед поединком с Хабибом я пил. Я пил даже на пресс-конференции. Я не должен был жить так, как жил раньше. Это было круто, но я совершил много ошибок, которые я должен признать. Теперь я должен исправить все. В Ирландии я ложился спать в 11 вечера, а вставал в 7 утра. Я полностью придерживаюсь плана. Наше прошлое — это урок. Самое сложное в жизни бойца — это быть сфокусированным за пределами зала. Очень легко потерять голову... Знаете, недавно я пересмотрел мои старые поединки и интервью, еще до UFC. Тогда все было легче. Это помогло мне понять, как я изменился. Это придает мне мотивации, — рассказал Макгрегор на канале ESPN.











