Ганцевчанин вальсировал на Большом новогоднем балу в Минске

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В ночь с 13 на 14 января в Большом театре Беларуси традиционно встретили старый Новый год – в стенах Национального академического театра оперы и балета прошел Большой новогодний Бал. В торжестве приняли участие 156 пар, среди которых вальсировал и наш земляк, выпускник ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи» Кирилл Апанович.



Фото из личного архива Кирилла Апановича

Поучаствовать в таком важном и масштабном мероприятии молодому человеку предложила его знакомая, с которой они вместе учились на юридическом факультете в БГУ. Она и стала его партнершей по танцу. К Большому новогоднему Балу новоиспеченная пара готовилась почти три месяца.

– Мы посещали репетиции два раза в неделю еще с октября прошлого года, где разучивали несколько танцев: полонез, контрданс, вальс, полька, кадриль. Основная программа мероприятия была условно разделена на две части, поскольку курсанты танцевали отдельно от нас, гостей бала. После того, как закончилась официальная, скажем так, часть блестящего бала, нас пригласили в зрительный зал, где артисты театра показали часовое комплексное представление, – рассказывает Кирилл. – В подобном формате мероприятий я принимал участие впервые. Все проходило достаточно быстро, и даже не было времени на волнение. Самым сложным во время подготовки к Большому новогоднему Балу для меня из-за загруженности на работе оказалось посещение репетиций. На самом же торжестве было немного проблематично привыкнуть к платью партнерши, поскольку она в нем ни разу не репетировала, но все обошлось без происшествий.

Видео взято с телеканала ОНТ

Само торжество стартовало в 20:30. Бой курантов гости встретили в полночь под концерт-сюрприз. Завершилось все в 2 часа ночи «Чаплин-балом», караоке и выездным казино.

В конце беседы дебютант признал, что с удовольствием принял бы участие в Большом новогоднем Балу снова.

Дарья ЗАНЬКО.

Фото: БЕЛТА

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