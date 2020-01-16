ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ганцевчанин вальсировал на Большом новогоднем балу в Минске

16.01.2020 08:12 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В ночь с 13 на 14 января в Большом театре Беларуси традиционно встретили старый Новый год – в стенах Национального академического театра оперы и балета прошел Большой новогодний Бал. В торжестве приняли участие 156 пар, среди которых вальсировал и наш земляк, выпускник ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи» Кирилл Апанович.

Ганцевчанин вальсировал на Большом новогоднем балу в Минске

Фото из личного архива Кирилла Апановича

Поучаствовать в таком важном и масштабном мероприятии молодому человеку предложила его знакомая, с которой они вместе учились на юридическом факультете в БГУ. Она и стала его партнершей по танцу. К Большому новогоднему Балу новоиспеченная пара готовилась почти три месяца.

– Мы посещали репетиции два раза в неделю еще с октября прошлого года, где разучивали несколько танцев: полонез, контрданс, вальс, полька, кадриль. Основная программа мероприятия была условно разделена на две части, поскольку курсанты танцевали отдельно от нас, гостей бала. После того, как закончилась официальная, скажем так, часть блестящего бала, нас пригласили в зрительный зал, где артисты театра показали часовое комплексное представление, – рассказывает Кирилл. – В подобном формате мероприятий я принимал участие впервые. Все проходило достаточно быстро, и даже не было времени на волнение. Самым сложным во время подготовки к Большому новогоднему Балу для меня из-за загруженности на работе оказалось посещение репетиций. На самом же торжестве было немного проблематично привыкнуть к платью партнерши, поскольку она в нем ни разу не репетировала, но все обошлось без происшествий.

Видео взято с телеканала ОНТ

Само торжество стартовало в 20:30. Бой курантов гости встретили в полночь под концерт-сюрприз. Завершилось все в 2 часа ночи «Чаплин-балом», караоке и выездным казино.

В конце беседы дебютант признал, что с удовольствием принял бы участие в Большом новогоднем Балу снова.

Дарья ЗАНЬКО.

Фото: БЕЛТА

.

(Visited 4 times, 4 visits today)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 13 на 14 января в Большом театре Беларуси традиционно встретили старый Новый год – в стенах Национального
 
Новости дня
Новости разные
 
Анна Сола остановилась в шаге от медали Кубка мира, а еще весной думала о завершении карьеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Новости Волковыска

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика