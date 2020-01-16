Анна Сола остановилась в шаге от медали Кубка мира, а еще весной думала о завершении карьеры

Источник материала: Tut.by

В спринте Рупольдинга 23-летняя Анна Сола нарисовала на стрельбище два нуля и впервые в карьере так близко подобралась к пьедесталу, заняв четвертое место . «Еще не осознала, что это моя лучшая гонка», — после делилась эмоциями белоруска. Кто же такая Анна Сола и почему за этой яркой спортсменкой стоит следить — в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.



Фото: Дарья Бурякина

Золотой юниорский мир

Анна Сола родилась в деревне Шумилино Витебской области. Биатлоном начала заниматься в СДЮШОР № 2. Впервые на международной арене Аня засветилась в 2015 году. Тогда биатлонистка в компании Динары Алимбековой и Дарьи Блашко выиграла эстафетное золото на домашнем юниорском мире.

Впрочем, с тех пор Сола оставалась в тени подруг по команде: Алимбекова за эти годы успела обзавестись статусом олимпийской чемпионки, Блашко — сменить Беларусь на Украину . А вот Анна чередовала Кубок мира с IBU в поисках оптимальной формы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В феврале 2019-го Сола выиграла бронзу на домашней Европе в смешанной эстафете, что стало для нее главным позитивом прошедшего сезона.

Сенсация в Рупольдинге

До рупольдингского спринта лучшим результатом в карьере 23-летней белоруски было 30 место в спринте Хохфильцена в минувшем декабре .

Что же помогло Анне так круто взлететь в Рупольдинге и отпраздновать цветочную церемонию в компании таких гонщиц, как Тириль Экхофф, Ханна Оберг, Доро Вирер, Паулина Фиалкова и Марте Олсбю Ройселанд?